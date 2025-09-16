«Είμαστε και θα παραμείνουμε εκεί. Περάσαμε δύσκολα. Και μετά την Μικρασιατική Καταστροφή όταν οι τουρκικές αρχές θέλησαν να διώξουν το Πατριαρχείο από την Κωνσταντινούπολη οι μεγάλες δυνάμεις στήριξαν τη συνέχιση της παρουσίας μας, με πρώτη την αντιπροσωπεία της Μεγάλης Βρετανίας η οποία προφανώς επηρεάστηκε. Είμαστε εκεί 1700 χρόνια» δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος περιγράφοντας το πλέγμα των συνομιλιών που είχε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία φαίνεται ότι κυριάρχησε στην 40λεπτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Οβάλ Γραφείο.

Μέριμνα για τους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής

«Ζήτησα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δείξει την μέριμνα του στους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής. Το λίκνο του Χριστιανισμού» τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Μάλιστα θυμήθηκε τη συνάντηση που είχε προ 5ετίας με τον Λατίνο Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ ο οποίος του είχε επισημάνει ότι: «αν συνεχίσει αυτή η έξοδος τα προσκυνήματα θα μετατραπούν σε μουσεία». Και απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους του κάλεσε να φανταστούν ποια είναι σήμερα η κατάσταση…

Στην συνέχεια ο κ.κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην Ουκρανία στην κατάσταση των παιδιών της Ουκρανίας και όπως τόνισε ενημέρωσε τον Αμερικανό Πρόεδρο για το πλέγμα των σχέσεων Μόσχας – Κιέβου… Τον πόλεμο. Τα ιστορικά δεδομένα και τον θάνατο εκατομμυρίων όταν ο Στάλιν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στέρησε το σιτάρι από τους Ουκρανούς αλλά και την εκκλησιαστική κατάσταση καθώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας…

Αναφορά Βαρθολομαίου στη θεολογική Σχολή της Χάλκης

Τέλος στο επίκεντρο της συνάντησης η οποία χαρακτηρίστηκε θερμή βρέθηκε και η θεολογική σχολή της Χάλκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο έκτος ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών με τον οποίο συνομιλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αρχής γενομένης από τον Πρόεδρο Τζ. Χέρμπερτ Μπους, και στη συνέχεια τους: Μπιλ Κλίντον, Τζ, Ουόκερ Μπους, Μπάρακ Ομπάμα, Τζο Μπάιντεν και χθες με τον Ντόναλντ Τράμπ.