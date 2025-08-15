Μήνυμα ειρήνης απηύθυνε από την Ίμβρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με αφορμή τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου.

Μετά τον εσπερινό της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο κ.κ. Βαρθολομαίος κάλεσε τους ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων να εργαστούν για την ειρήνη και την παύση της αιματοχυσίας.

«Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο. Φώτισε τους μεγάλους που συναντώνται αύριο στην Αλάσκα να φέρουν ειρήνη στον κόσμο, να πάψουν τους ανθρωποκτόνους πολέμους, να πρυτανεύσει η λογική και να επικρατήσει δικαιοσύνη και αμοιβαίος σεβασμός», τόνισε.

«Δεν είναι ανάγκη να σκοτωνόμαστε για να χωρέσουμε»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε ότι ο κόσμος είναι αρκετά μεγάλος και ευλογημένος για να χωρέσουν όλοι οι άνθρωποι.

«Στον κόσμο αυτόν τον όμορφο και ευλογημένο, όπως τον έπλασε ο Θεός, υπάρχει χώρος για όλους. Δεν είναι ανάγκη να σκοτωνόμαστε για να χωρέσουμε. Η Εκκλησία μας λέγει “ειρήνη πάσι”», είπε, καταλήγοντας με την προσευχή: «Δώσε μας, Κύριε, την ειρήνη Σου, την πάντα νουν υπερέχουσαν».

Το πρόγραμμα του Πατριάρχη

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος θα παραμείνει στην Ίμβρο έως τις 20 Αυγούστου, οπότε και θα επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια, από τις 21 έως τις 27 Αυγούστου, θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στη Σουηδία και την Ιταλία για ανειλημμένες υποχρεώσεις.