Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό, καθώς μετά το τέλος της απολογίας, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν από κοινού να τεθεί προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται. Ο ίδιος δε, υποστήριξε ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, καθώς και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν, λόγω οικονομικών διαφωνιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί πέντε περιπτώσεις γυναικών που έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης, οι οποίες έχουν τεθεί υπό προστασία και υποστηρίζονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς θεωρείται πιθανό να υπάρχουν περισσότερα θύματα.

Η δράση του 42χρονου

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη 42χρονου στην Αθήνα, δυνάμει εντάλματος για βαριές κατηγορίες όπως εμπορία ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια. «Μας υποσχόταν στήριξη, μας έριχνε στην εκμετάλλευση» ανέφερε στους αστυνομικούς θύμα του 42χρονου.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ίδιος από το 2016 έως το 2022 πλησίαζε νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, που βρίσκονταν σε ανάγκη. Αρχικά, έδειχνε φροντίδα, στη συνέχεια όμως, με απειλές και βία, τις εξανάγκαζε να εκδίδονται, κρατώντας ο ίδιος τα χρήματα.

Παράλληλα είχε στήσει εταιρεία παραγωγής ερωτικού περιεχομένου, με ψεύτικες υποσχέσεις στα θύματά του για υψηλές αμοιβές. Αφού τις έπειθε, στη συνέχεια, τις εκβίαζε και τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε ερωτικές σκηνές που βιντεοσκοπούσε και διακινούσε διαδικτυακά. Όσες αντιδρούσαν, τις ξυλοκοπούσε ο ίδιος και τις κακοποιούσε σεξουαλικά.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

Μία από τις γυναίκες που βρήκε το θάρρος να μιλήσει είπε στους αστυνομικούς, ανέφερε: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, με πλησίασε και μου είπε ότι θα είναι δίπλα μου σαν μπαμπάς. Τον πίστεψα. Σύντομα όμως, με απειλούσε ότι θα πάθει κακό η μητέρα μου, αν δεν τον ακούσω. Με έστελνε από 5 έως 7 ραντεβού την ημέρα. Άκουγα ότι άλλες κοπέλες δούλευαν ασταμάτητα. Έπαιρνε τα μισά χρήματα, λέγοντας ότι αυτός έχει το πελατολόγιο».