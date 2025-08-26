Μια ζωή μέσα στον φόβο και την καθημερινή κακοποίηση ζούσε η 36χρονη γυναίκα στον Βόλο δίπλα στον άνθρωπο που τελικά έγινε ο δολοφόνος της.

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου. Αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν. Τώρα αυτός βγάζει αφορμή ότι είχε άλλον, άμα είχε άλλον ας την χώριζε. Αυτός ήθελε γυναίκα με το ζόρι δηλαδή; Που δεν μπορούσε να την κάνει ευτυχισμένη, με τον τρόπο που συμπεριφερόταν στο σπίτι. Αυτή πήρε το χώμα για πάντα, ας πάρει και αυτός την φυλακή για πάντα», λέει η αδελφή της.

Οι βιασμοί από τον σύζυγο και οι αμβλώσεις

Σε άλλο σημείο η αδελφή της αναφέρει πως η 36χρονη κρυβόταν αρκετές φορές από 40χρονο σύζυγό της αλλά εκείνος πάντα την έβρισκε.

«Σε εμένα η αδερφή μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές, κρυβόταν αλλά την έβρισκε από συγγενείς, οπότε δεν την άφηνε ήσυχη. Αυτός ήταν κολλημένος να της κάνει την ζωή κόλαση. Ρωτήστε στον Βόλο πόσες εκτρώσεις έχει κάνει, ας βγάλουν τον φάκελο αν θέλουν, έχουμε αποδείξεις, 20 φορές. Αυτό δείχνει πόσο ήθελε να κρατήσει με το ζόρι την αδερφή μου γιατί νόμιζε ότι με το να κάνει παιδιά θα την είχε κοντά του.

»Τώρα τελευταία όταν πήγε στον γιατρό και έκανε έκτρωση, επειδή επίτηδες το έκανε γιατί νόμιζε ότι την απατούσε, της είπε ο γιατρός: ‘’κοίτα τη ζωή σου άμα το ξανακάνεις αυτό, είναι επικίνδυνο, μπορεί να πεθάνεις’’».

Ήταν επιθετικός και στα παιδιά ο 40χρονος

Ο 40χρονος φαίνεται πως έκανε σενάρια στο μυαλό του, καθώς τον τελευταίο καιρό επέμενε ότι η γυναίκα του τον απατά. Οι τσακωμοί τους ήταν πλέον καθημερινοί, με τον 40χρονο να βγαίνει εκτός εαυτού.

Η 36χρονη είχε προσπαθήσει πολλές φορές να φύγει, εκείνος όμως, πάντα την έβρισκε και την ανάγκαζε να επιστρέψει. Η γυναίκα φαίνεται πως έκρυβε καλά τα προβλήματα της από τους φίλους της, στους οποίους παρουσίαζε έναν γάμο γεμάτο ευτυχία.

Το μένος του ο 40χρονος δεν το ξεσπούσε μόνο της γυναίκα του που ζήλευε, αλλά και στα παιδιά τους, που δεν έφταιγαν σε τίποτα να μαρτυρούν κι εκείνα από τα χέρια του.

-Ήταν και στα παιδιά επιθετικός;

-Εννοείται, βεβαίως. Τα χειρότερα, εφιάλτης ήταν αυτό. Όπως για την αδερφή μου και τα παιδιά. Πετούσε οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του. Τους τραβούσε από τα χέρια, από την μπλούζα και τους πέταγε. Εγώ προσπάθησα να πάω να κάνω μήνυση αλλά μου το απαγόρευσε η αδελφή μου, γιατί φοβόταν μην κάνει κακό στα παιδιά. Τους πήρα εδώ για καλύτερη ζωή αλλά αυτός δεν άλλαζε, όπως στην Αλβανία που ήταν, όπως και εδώ, τα ίδια πράγματα, εξήγησε η αδελφή της.