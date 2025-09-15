Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα το μεσημέρι (15/9) η 28χρονη influencer που συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση ροζ κοκαΐνης.

Υπενθυμίζουμε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από μήνυση για υπεξαίρεση αυτοκινήτου. Αφορμή στάθηκε το αυτοκίνητο που είχε μισθώσει η μητέρα της influencer και οδηγούσε η ίδια, για το οποίο όμως δεν είχε πληρωθεί μίσθωμα. Η εταιρεία το αναζητούσε και το GPS έδωσε το στίγμα.

«Στις 29 Αυγούστου η εταιρεία κατέθεσε μήνυση κατά της γυναίκας που μίσθωσε το αυτοκίνητο για υπεξαίρεση. Το όχημα είχε GPS και το πρωί της Πέμπτης έδωσε στίγμα ότι ήταν σταθμευμένο σε συγκεκριμένη οδό στη Ρόδο. Μόλις ήρθαν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, τους έδωσα το αντικλείδι και στην έρευνα που έκαναν βρήκαν τα ναρκωτικά» είπε στο Star ο υπάλληλος της εταιρείας.

Η κατάθεση της μητέρας

Η πρώτη που έδωσε εξηγήσεις στις Αρχές ήταν η μητέρα της 28χρονης.

«Το αυτοκίνητο έχει μισθωθεί στο όνομά μου. Η κόρη μου είχε δηλωθεί ως οδηγός και είχε την αποκλειστική χρήση του αυτοκινήτου. Αγνοώ τα ναρκωτικά που βρέθηκαν μέσα στο όχημα», είπε χαρακτηριστικά.

«Σαφώς αφορούσε μόνο την προσωπική της χρήση. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται σκληρά. Δυστυχώς απέκτησε την έξη πριν πέντε χρόνια και, αν θέλετε, αυτό ήταν ένα καμπανάκι η σύλληψή της, προκειμένου και η ίδια να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να απεξαρτηθεί», τονίζει ο δικηγόρος της Στέλιος Αεξανδρής.

Η influencer ισχυρίζεται επιπλέον ότι άφησε την κοκαΐνη στο αυτοκίνητο, καθώς δεν ήθελε να την πάρει στο σπίτι της και να τη δουν οι δικοί της.

Τι βρήκε η Αστυνομία

Οι Αρχές εντόπισαν: