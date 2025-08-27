Στο πιο μεγάλο και όμορφο χωριό της Νάξου, στο Φιλώτι, ο Νίκος Μουστάκης –ένας ντόπιος με όραμα– αποφάσισε να αναβιώσει τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, ο οποίος υπήρξε εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο, φιλοξενώντας όλα τα επαγγέλματα που στήριζαν την τοπική κοινωνία τις παλαιότερες εποχές.

Μικρά καταστήματα, ραφείο, σιδηρουργείο, τσαγκαράδικο, μπακάλικο, ξυλουργείο, κουρείο πήραν ζωή και έγιναν ένα μουσείο όπου μπορείς να περπατήσεις σε πραγματικές συνθήκες ταξιδεύοντας στο χρόνο.

Η γειτονιά ονομάστηκε Φασολάς από την ομώνυμη συνοικία της Χίου από όπου καταγόταν ο Αντώνης Παγιδάς, ο μόνος Χιώτης πρόσφυγας που βρήκε καταφύγιο στο χωριό το 1822, μετά τη μεγάλη σφαγή, και είναι πραγματικά ένα στολίδι για όλη τη Νάξο. Εκεί, δημιούργησαν η Μαρία Μουστάκη και ο σύζυγός της, Κώστας Καστραντάς, το γαστροκαφενείο Φασολάς, ενστερνιζόμενοι απόλυτα το όραμα του Νίκου Μουστάκη.

Η Μαρία, που με το καφενείο αποτίει φόρο τιμής στον Φιλωτίτη πατέρα της, Νίκο, φιλοδοξεί να βοηθήσει και εκείνη στο να ανακτήσει το χωριό την αίγλη που έχασε όταν δημιουργήθηκε ο κεντρικός δρόμος παρασύροντας τους επισκέπτες.

Με ένα δυνατό μενού κοκτέιλ που τα φτιάχνει και εδώ η Πόπη Σεβαστού, αλλά και με γεύσεις, αλμυρές και γλυκές που υμνούν τη γαστρονομία του τόπου, η όμορφη πλατεία του Φασολά όπου βρίσκεται το μαγαζί είναι σίγουρο ότι θα γεμίσει από κόσμο που ξέρει να εκτιμά την ομορφιά και υποκλίνεται στην ευαισθησία.