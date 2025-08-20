Συνήθως, το μέρος αυτό, το μαγικό, το βρίσκεις τελείως τυχαία και αγαπιέστε από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι διόλου φτιασιδωμένο, αλλά βαθιά αυθεντικό. Είναι το μέρος όπου βρίσκεις τα πιο φρέσκα υλικά, πραγματικά νόστιμα μαγειρέματα και μια ζεστή, σχεδόν σπιτική φιλοξενία, που διώχνει αυτόματα κάθε σκέψη να δοκιμάσεις κάποιο άλλο μαγαζί. Στις διακοπές ποιός θέλει να ρισκάρει την καλοπέρασή του;

Αυτό το μέρος στην Αμοργό είναι το Απάνεμο, και χαίρομαι πολύ που το ρεπορτάζ δεν είναι διαφημιστικό, οπότε μπορώ να καταγράψω μόνο ό,τι ένιωσα και ό,τι γεύτηκα. Μια εμπειρία πραγματικά ξεχωριστή, αφού το φαγητό ήταν αληθινό, με υλικά που σε ταξιδεύουν σε παλιότερες εποχές.

Ρώτησα και έμαθα πως όλα τα λαχανικά προέρχονται από το δικό τους μποστάνι, την επίβλεψη του οποίου έχει ο Γιάννης, ο γιος της οικογένειας. Αν ακούσετε κάποιον να λέει «καρπούζι να φας από τον Γιάννη», θα καταλάβετε ότι για αυτόν πρόκειται.

Τα τυριά τα φέρνει στο μαγαζί ο πατέρας Κώστας, όπως έκανε πάντα στο μπακάλικο που διατηρεί η οικογένεια, ανοιχτό πριν από την ταβέρνα, ικανό να καλύψει τις ανάγκες του χωριού και όχι μόνο.

Ο Κώστας μάλιστα μας πήγε ένα πρωινό στη στάνη και στο μιτάτο του όπου τυροκομεί παραδοσιακά, για να δούμε τα κεφάλια από τα τυριά να στεγνώνουν φυσικά και να δοκιμάσουμε την εξαιρετική γραβιέρα του.

Μαέστρος της ταβέρνας είναι η μητέρα Ουρανία και πολύτιμα μέλη της ορχήστρας οι τρεις μαγικές κόρες, Παρασκευή, Σοφία και Καλλιόπη, η καθεμιά με το ρόλο της.

Με ένα όμορφο μπαλκόνι, ιδανικό για να χαλαρώσεις μετά τη θάλασσα και με ατμόσφαιρα που δεν παραπέμπει πουθενά αλλού παρά μόνο στο νησί, το Απάνεμο θυμίζει την παλιά καλή Αμοργό που έχουμε στην καρδιά μας.