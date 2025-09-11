Η Lucid με έδρα την Καλιφόρνια αποφάσισε να κάνει ένα ακόμα βήμα για την εδραίωσή της στην ευρωπαϊκή αγορά όπου αναζητά «πωλήσεις» από το 2022, παρουσιάζοντας στην έκθεση του Μονάχου το πληθωρικό SUV Gravity που αρχικά θα διατεθεί στις αγορές της Γερμανίας, Ολλανδίας, Ελβετίας και την «πρωτεύουσα» των ηλεκτρικών Νορβηγία με αρχική τιμή τα 99.000 ευρώ (Γερμανία).

Με μήκος 5,035 μ. και πλάτος σχεδόν 2,0 μέτρων και μεταξόνιο πάνω από τρία μέτρα το Gravity συστήνεται ως SUV αλλά διαθέτει σχεδίαση που παραπέμπει σε minivan και μπορεί να φιλοξενήσει έως και επτά επιβαίνοντες. Για την ιστορία θα υπάρξει στη συνέχεια και μια ακόμα μεγαλύτερη σε μέγεθος έκδοση με την ονομασία Grand Touring.

Σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές του το αμιγώς ηλεκτρικό SUV των 2,7 τόνων υπόσχεται αυτονομία σχεδόν 750 χλμ. και χάρη στη δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως 400 kW χάρη στην αντίστοιχη αρχιτεκτονική που υπερβαίνει τα 900 V μπορεί να αναπληρώσει την ενέργεια που απαιτείται για διαδρομές 320 χλμ. σε μόλις ένα δεκάλεπτο. Την ισχύ του εξασφαλίζουν δύο ηλεκτροκινητήρες οι οποίοι μεταδίδουν την κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και, αναλόγως την έκδοση, προσφέρουν επίπεδα ισχύος 480, 620 ή 830 ίππων καθιστώντας το αμερικανικό SUV εξίσου επιβλητικό και σε επιδόσεις.

Με την ίδια ακριβώς «αμερικανική» υπερβολή έχει διαμορφωθεί και το εσωτερικό το οποίο βρίθει από ευμεγέθεις οθόνες οι οποίες υιοθετούν μια λίγο ασυνήθιστη διάταξη ενώ οθόνες έχουν και τα πίσω καθίσματα για τον χειρισμό περιφερειακών λειτουργιών όπως ο κλιματισμός.