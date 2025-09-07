Μια νέα παράμετρο σε σχέση με τη συνέχεια του ελληνοτουρκικού διαλόγου, και ειδικά με την- όποια- προοπτική ουσιαστικής προόδου έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ζητώντας την απόσυρση του casus belli από το τραπέζι, ως μοναδική οδό δια της οποίας θα μπορούσε να υπάρξει πραγματική εξομάλυνση των σχέσεων με την Άγκυρα, αλλά και να ξεκινήσει συζήτηση για της «ελληνοτουρκικής διαφοράς», δηλαδή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Φυσικά, ουδέν σημάδι καταγράφεται ότι πράγματι η Τουρκία θα μπορούσε να άρει την απειλή πολέμου έναντι της Ελλάδας (ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης (1995). Σε περίπτωση που πράγματι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέσει δημοσίως το ζήτημα, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αντίδραση του κ. Ερντογάν.

Οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, η συνάντηση με τον Ερντογάν και το SAFE

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια εξωτερική πολιτική που «προσαρμόζεται στις καταστάσεις» επαναλαμβάνοντας ότι επιδιώκει τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα από «θέση ισχύος» και με «αυτοπεποίθηση» χωρίς εκπτώσεις για τα κυριαρχικά συμφέροντα της Ελλάδας.

«Ο σχεδιασμός μας δεν υπόκειται στην έγκρισή της Τουρκίας» ξεκαθάρισε επ’ αυτών ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να συνομιλεί με τον κ. Ερντογάν και «να είμαι ειλικρινής μαζί του για τα ζητήματα που μας απασχολούν», όμως διευκρίνισε πως το ισχύον casus belli από τριακονταετίας είναι μια «απαράδεκτη απειλή» που η Τουρκία πρέπει να ανακαλέσει, διότι «όσο υπάρχει» και παράλληλα «η Τουρκία επιδεικνύει αναθεωρητισμό, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE».