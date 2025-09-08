Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 11.00 π.μ., προκειμένου να παρουσιάσει αναλυτικά τις νέες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως τη φορολογία και τη στήριξη των εισοδημάτων.

Ειδικότερα, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι τα μέτρα για το 2026 ανέρχονται σε 1,76 δισ. ευρώ, ενώ για το 2027 σε 2,5 δισ. ευρώ, με στόχο να δοθεί ουσιαστική ανάσα στη μεσαία τάξη, να στηριχθεί η περιφέρεια και να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό.

Η φορολογική μεταρρύθμιση επικεντρώνεται σε οικογένειες με παιδιά. Το αφορολόγητο όριο για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω αυξάνεται στα 27.000 ευρώ. Για παράδειγμα, τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 1.650 ευρώ ετησίως.

Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα θα είναι ορατές από 1η Ιανουαρίου 2026 και αφορούν 142.000 τρίτεκνους και 125.000 πολύτεκνους.

Παραδείγματα

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, μέτρο που αφορά περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες σε 12.720 οικισμούς σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, όπου ο βασικός συντελεστής θα πέσει από 24% στο 17% και ο μειωμένος από 13% στο 9%.

Μετά από αίτημα τριτέκνων, καταργείται το ελάχιστο εισόδημα για νέες μητέρες για δύο χρόνια μετά τη γέννα. Τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30% και πλέον θα υπολογίζονται με βάση τους ρύπους και όχι τα κυβικά του οχήματος.

Η «προσωπική διαφορά» για τους συνταξιούχους θα καταργηθεί έως το 2027. Ως τότε, όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν τη μισή αύξηση που τους αναλογεί. Ενδεικτικά, συνταξιούχος με φορολογητέο εισόδημα 14.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ από αύξηση βάσει ΑΕΠ, 250 ευρώ από την ενίσχυση Νοεμβρίου και 80 ευρώ από μείωση φόρου εισοδήματος. Αν έχει προσωπική διαφορά, θα λάβει τα μισά.

Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων, με αυξήσεις ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό. Μεσοσταθμικά η αύξηση θα είναι 110 ευρώ τον μήνα, ενώ για ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνά τα 200 ευρώ. Παράλληλα, αυξάνεται η αποζημίωση των οπλιτών.