Απαντώντας σε ερώτηση για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ είπε ότι «δεν μπορείς να έχεις και φοροαπαλλαγές και 13ο μισθό».

Επικαλέστηκε το δημοσιονομικό πλεόνασμα, τις αποφάσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη «γενναία φορολογική μεταρρύθμιση» που, όπως σημείωσε, «ωφελεί και τους δημόσιους υπαλλήλους». Πρόσθεσε ότι «τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

«Οι ανακοινώσεις που παρουσίασα χθες συνιστούν μια από τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις για τα εισοδήματα από την Μεταπολίτευση. Επιλέξαμε να στοχεύσουμε σε μεταρρύθμιση που ωφελεί πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε μεταξύ 1,3 και 1,4 δις ευρώ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί να πάει εκεί» είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «δεν μπορείς να έχεις και τα δύο».

«Φιλοδοξώ η πολιτική της παραγωγής υγιών πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου. Όλοι οι πολίτες έβαλαν πλάτη και ήρθε η ώρα το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας »