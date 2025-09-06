Ο 57χρονος έλληνας ομογενής Mercury Psillakis δέχτηκε επίθεση από καρχαρία την ώρα που έκανε σερφ σε παραλία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του από ακατάσχετη αιμορραγία.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε ανάμεσα στο Dee Why και την παραλία Long Reef, περίπου 100 μέτρα από τον ναυαγοσωστικό σύλλογο, με τα σωστικά συνεργεία να φτάνουν λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Ο 57χρονος κάτοικος των Northern Beaches, μπήκε στο νερό στις 9:30 με μια ομάδα φίλων, προτού συρθεί στην ακτή από φίλους και αυτόπτες μάρτυρες μετά την επίθεση. Ο Psillakis έχασε και τα δύο του πόδια από την επίθεση και παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

«Όλοι γνωρίζουν την οικογένεια Psillakis, ζουν πάντα εδώ γύρω και είναι πραγματικά μεγάλο κομμάτι της κοινότητας», είπε ένας κάτοικος στην Daily Telegraph.

«Από εκείνα τα ατυχήματα που συμβαίνουν πολύ, πολύ σπάνια»

Ο Psillakis και ο δίδυμος αδελφός του, Mike, ζούσαν στο Dee Why από παιδιά και περιγράφονταν από μέλη της κοινότητας ως «ζεστοί και φιλόξενοι». Ο αιφνίδιος θάνατός του άφησε συντετριμμένη την τοπική κοινωνία των Northern Beaches. Ο Mike είναι φημισμένος κατασκευαστής σανιδών και διευθύνει την γνωστή επιχείρηση Psillakis Surfboards, ενώ ο Mercury ήταν μέλος πολλών κοινοτικών ομάδων και συλλόγων, όπως ο Long Reef Boardriders Association.

«Είναι από εκείνα τα ατυχήματα που συμβαίνουν πολύ, πολύ σπάνια», είπε ο επιθεωρητής ο ντετέκτιβ επιθεωρητής John Duncan.

Ο Mark Morgenthal, που ήταν στο νερό τη στιγμή της επίθεσης, είπε στο Sky News ότι ο καρχαρίας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ, εκτιμώντας το μήκος του γύρω στα 6 μέτρα. «Ούρλιαζε “δεν θέλω να με δαγκώσει, δεν θέλω να με δαγκώσει, μην με δαγκώσεις”, και είδα το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να αναδύεται, ήταν τεράστιο», είπε ο Morgenthal.

Οι αστυνομικοί της Διοίκησης Περιοχής Northern Beaches έκλεισαν την παραλία και συνεργάζονται με ειδικούς του Υπουργείου Πρωτογενών Βιομηχανιών για να καθορίσουν το είδος του καρχαρία.