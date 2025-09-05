Από τα παράλια της Ηπείρου μέχρι τις κορυφές της Πίνδου και από τα ρέματα των Μαστοροχωρίων μέχρι τον Αχελώο, μία πληθώρα έργων ΑΠΕ, έρχεται με τη μορφή καταιγίδας..

Αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην Ήπειρο, που προκαλεί αντιδράσεις και αρνητικές γνωμοδοτήσεις, οι οποίες όμως δεν μπορούν να ανακόψουν τον δρόμο.

Οι περισσότεροι δήμοι αναγκάζονται να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε μία ύστατη προσπάθεια να βάλουν φρένο στη διαδικασία κατασκευής των έργων αυτών.

Η διαδικασία βέβαια είναι και χρονοβόρα αλλά και κοστοβόρα, ειδικά για τους μικρούς δήμους με τα πενιχρά οικονομικά που διαθέτουν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων ο οποίος μετρά έξι προσφυγές για έργα ΑΠΕ, τα περισσότερα υδροηλεκτρικά.

Νέα προσφυγή για υδροηλεκτρικό

Ο ίδιος Δήμος αποφάσισε και πάλι να προσφύγει επιδιώκοντας την ακύρωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 0,99MW στο ρέμα Ραφτανίτη.

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η πρόσφατη έγκριση της ΜΠΕ για το μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο στο Αυλάκι του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, το οποίο μετατρέπει σε λίμνη οικισμούς και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι εκκρεμεί η τελική απόφαση είτε της Αποκεντρωμένης είτε του Υπουργείου για αρκετά αιολικά που περιλαμβάνουν ανεμογεννήτριες και παρεμβάσεις σε πολλές περιοχές της Ηπείρου.

Το υδροηλεκτρικό στο Ραφτανίτη

Για το υδροηλεκτρικό στο Ραφτανίτη για το οποίο προσφύγει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά η Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) Π.Ε. Ιωαννίνων και ο ΟΦΥΠΕΚΑ, με την Αποκεντρωμένη Διοικηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, ωστόσο, να προχωρά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.Τοπική γαστρονομία

Οι λόγοι εναντίωσης στο έργο συνίστανται στο ότι η μελέτη, που συνοδεύει την έγκριση, δεν τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της εγκατάστασης, ενώ απουσιάζει η στοιχειοθέτηση υπεροχής περιβαλλοντικών ή ενεργειακών πλεονεκτημάτων. Επίσης, δε λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις παροχές του ρέματος, ούτε εξασφαλίζεται η οικολογική παροχή, ενώ η συμβατότητα του έργου με τον αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό για τις ορεινές περιοχές παραμένει ατεκμηρίωτη. Παράλληλα, δεν έχει συνυπολογιστεί η έλλειψη τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού στον Δήμο, ούτε η επικείμενη αναθεώρηση του εθνικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ αγνοείται η ανάγκη εφαρμογής επικαιροποιημένων μεθοδολογιών για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής.

Σοβαρός κίνδυνος υποβάθμισης του οικοσυστήματος

Στην εισήγησή του, ο ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Γιώργος Βαΐτσης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν εξετάζονται οι σωρευτικές επιπτώσεις από τη λειτουργία άλλων υδροηλεκτρικών έργων στο ίδιο υδατόρεμα, με αποτέλεσμα να προκύπτει σοβαρός κίνδυνος υποβάθμισης του οικοσυστήματος. Επικαλέστηκε δε πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι σε περιπτώσεις επάλληλων έργων δε διασφαλίζεται επαρκής παροχή νερού κατά τη διάρκεια του έτους, με δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στη φυσική ισορροπία της περιοχής.

«Τα Τζουμέρκα δε θα γίνουν πεδίο εκμετάλλευσης»

Η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών, με απόφασή της, είχε ήδη ζητήσει από τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων να αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία για την αποτροπή της εγκατάστασης του έργου. Η κοινή αυτή στάση ενισχύει το μήνυμα ότι τα Τζουμέρκα δεν μπορούν να γίνουν πεδίο πειραματισμών ή εύκολης εκμετάλλευσης για ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά δικαιούνται μια αναπτυξιακή πορεία με σεβασμό στο περιβάλλον και στους ανθρώπους τους.

Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων: «Δεν πάει άλλο»

«Οφείλουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον και τον τόπο μας. Ωστόσο, ο Δήμος δεν μπορεί να τρέχει κάθε φορά στο ΣτΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει το κράτος να δει σοβαρά το ζήτημα της ανεξέλεγκτης χωροθέτησης έργων ΑΠΕ σε κάθε ράχη και κάθε παραπόταμο. Δεν πάει άλλο», τόνισε, από την πλευρά του ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης.

Πηγή: epiruspost.gr