Με λίγα λεπτά καθυστέρηση ξεκίνησε στον εσωτερικό χώρο στο Ζάππειο η εκδήλωση του ΠαΣοΚ για το δημογραφικό, με αφορμή τη συμπλήρωση 51 χρόνων από την ιδρυτική πράξη του κόμματος. Αρχικά πήρε τον λόγο ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης που ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα πλέον χάνει σε όλα τα πεδία του δημογραφικού.

«Χάνει στα πρόσωπα υψηλής εξειδίκευσης, που αποτελούν το κατ΄ εξοχήν αναπτυξιακό κεφάλαιο της χώρας, χάνει και στα πρόσωπα χαμηλής εξειδίκευσης, που αδυνατεί να συγκρατήσει ή να προσελκύσει. Χάνει και γενικότερα, καθώς το πρόβλημα της γήρανσης δεν είναι αριθμητικό ή πρόβλημα ισοζυγίου μεταναστευτικών ροών και γεννήσεων. Θέτει, επίσης, το τεράστιο ζήτημα της γλώσσας, της ιστορικής συνέχειας, συνείδησης, των πολιτισμικών δεσμών κατοίκων και χώρας, των αξιών και της συνεκτικής πορείας μας ως έθνος» ανέφερε χαρακτηριστικά βάζοντας το πλαίσιο της εκδήλωσης προσθέτοντας και γεωπολιτικά στοιχεία στην ομιλία του.

«Σήμερα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει στην περιοχή της και προβλήματα γεωπολιτικής φύσης. Εκτιμάται, ότι γύρω στο 2050, στην Ελλάδα θα έχει μειωθεί ο πληθυσμός από 10,5 εκατ. σε λιγότερο από 8 εκατ., ενώ στην γειτονική Τουρκία θα έχει αυξηθεί κατά 10 εκατομμύρια περίπου, όσος δηλαδή είναι ο σημερινός συνολικός ελληνικός πληθυσμός. Οι προεκτάσεις αυτής της προοπτικής για την οικονομία και τη χώρα είναι εξαιρετικά ανησυχητικές».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε συζήτηση σε πάνελ που μετείχαν ο Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης, ο Παύλος Μπαλτάς Δρ. Δημογραφίας η Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις Φαίη Μακαντάση και η Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Κατερίνα Καζάνη. Τη συζήτηση αυτή συντόνισε η Έφη Μπέκου Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του ΠαΣοΚ.

Οι στιγμές

Η συζήτηση αυτή ήταν κράτησε αρκετή ώρα και ουσιαστικά ήταν ο λόγος που η προγραμματισμένη ομιλία του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη καθυστέρησε περίπου μία ώρα να ξεκινήσει. Αυτό είχε σαν συνέπεια οι γηραίοτεροι φίλοι του κόμματος να αποχωρούν, καθώς δεν άντεχαν την ταλαιπωρία. Όμως και πάλι η εικόνα δεν άλλαζε.

Ο κόσμος στο Ζάππειο ήταν περισσότερος από κάθε άλλη χρονιά τα τελευταία 10 χρόνια και το κλίμα αρκετά καλό κι ενωτικό. Ξεχώρισε η εγκάρδια χειραψία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα, το χαμόγελο του πρώην προέδρου Ευάγγελου Βενιζέλου και οι… ψίθυροι του με την Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά και η απουσία του πρώην προέδρου και πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου που βρίσκεται στην Κίνα.

Αυτό όμως που έκανε εντύπωση ήταν τα πλακάτ οι σημαίες, τα καπνογόνα, οι selfie του κόσμου με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα υπόλοιπα στελέχη του ΠαΣοΚ, καθώς και η πράσινη γραβάτα του Γιώργου Νικητιάδη που ζήλεψε ο Κώστας Τσουκαλάς. Η στιγμή όμως της βραδιάς ήταν όταν προβλήθηκε στις οθόνες ένα συγκινητικό βίντεο για τον πρώην πρόεδρο, πρωθυπουργό και συνιδρυτή του ΠαΣοΚ Κώστα Σημίτη που ετοίμασε η Χαριλάου Τρικούπη για να τιμήσει την προσφορά του και την μνήμη του.

Το μήνυμα

Την ομίλα μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος άνοιξε ο γραμματέας της κεντρικής οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου Γιάννης Βαρδακαστάνης. Μία συμβολική κίνηση που δείχνει σε όλο το κόμμα πως το ΠαΣοΚ μπαίνει στην τελική τροχιά συνεδρίου.

Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μία αναδρομή στην πορεία του ΠαΣοΚ όλες αυτές τις δεκαετίες, στάθηκε στις τομές που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο κοινωνικό κράτος, στο ΕΣΥ και τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησε ο Κώστας Σημίτης.

Μίλησε για τον πατριωτικό χαρακτήρα που είχε «μία παράταξη που αναγνώρισε και τα λάθη της, σηκώνοντας το βάρος στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της χώρας. Ένα φορτίο, που οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές όχι μόνο προσπάθησαν να αποφύγουν αλλά εργαλειοποίησαν, για να κατακτήσουν την εξουσία, χωρίς ίχνος συνείδησης για τη ζημιά, που έκαναν στη χώρα. Συμπεριφέρθηκαν τυχοδιωκτικά χωρίς ηθικούς φραγμούς αποδεικνύοντας ότι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων» αφήνοντας αιχμές προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και θυμίζοντας την πορεία του προς την εξουσία.

Παράλληλα επιτέθηκε στην κυβέρνηση και την κατηγόρησε για καθεστωτική και αλαζονική νοοτροπία μιλώντας για μία «νέα ηθική». «Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, οι μέρες της ασυδοσίας σας τελείωσαν. Η ακρίβεια, η διαφθορά, η παρακμή της δημόσιας υγείας, η θεσμική απαξίωση εξάντλησαν τις αντοχές του ελληνικού λαού. Είστε κατώτεροι των προσδοκιών του. Γι’ αυτό έχει έρθει η ώρα με την ψήφο του να ανοίξει ο δρόμος της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Οι προτάσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιεκτική ομιλία του παρουσίασε και μία δέσμη μέτρων για το δημογραφικό που ετοίμασε η ομάδα προγράμματός για το δημογραφικό που ήταν και το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης. Δεσμεύθηκε πως σε ορίζοντα τετραετίας θα υπάρξει:

Καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή. Θέσπιση επιδόματος 200 ευρώ το μήνα για τις δαπάνες του παιδιού ως την ηλικία των 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Ελεύθερες μετεγγραφές για παιδιά πολυτέκνων. Δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη του κόστους των απαραίτητων φαρμάκων. Πρόγραμμα δωρεάν συντήρησης γενετικού υλικού, κάτι που είναι απαραίτητο στη σύγχρονη πραγματικότητα. Κάλυψη εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό, είναι ένα ακόμα αναγκαίο μέτρο για γυναίκες που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι τρίτεκνοι θα αποκτήσουν ίσα διακαιώματα, ίδιες παροχές με τους πολύτεκνους. Μηδενισμός του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά.

Το ζεϊμπέκικο του Τσουκαλά

Ο κόσμος έκατσε μέχρι το τέλος και εκεί ήταν η στιγμή που ανέβηκε στην σκηνή και τραγούδησε ο Κώστας Μακέδονας. Το ρεπερτόριο του λαϊκό, που εξέφρασε τις αγωνίες μίας Ελλάδας που πάλευε με τις ανισότητες. Τα τραγούδια αυτά μπήκαν αμέσως στα χείλη των μελών και των φίλων του ΠαΣοΚ και μετά από λίγη ώρα ο χώρος μπροστά από την σκηνή μετατράπηκε σε πίστα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να ανεβαίνει και να χορεύει ζεϊμπέκικο ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια την Δραπετσώνα