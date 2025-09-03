51 χρόνια πέρασαν από την στιγμή που ο Ανδρέας Παπανδρέου υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, που συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορικό κύκλο της μεταπολίτευσής. Το ΠαΣοΚ του 2025 τιμά την ημέρα αυτή με μία θεματική εκδήλωση για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Στην εκδήλωση που θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του προέδρου του κόμματος έχουν προσκληθεί οι πάντες και όλες οι γενιές του κόμματος θα είναι εκεί, όπως κάθε χρόνο την ίδια ημέρα. Νωρίτερα, θα έχουν προηγηθεί πάνελ και παρουσιάσεις που θα αναδείξουν την προσπάθεια που έχει γίνει στους τομείς όλο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου οι προτάσεις του ΠαΣοΚ να αγκαλιάσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας.

Η εκδήλωση

Συγκεκριμένα η εκδήλωση για το δημογραφικό ξεκινά στις 18:00 με παρέμβαση του πρώην υπουργού Τάσου Γιαννίτση που θα αφορά τις «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή».

Στη συνέχεια πάνω σε αυτό θα συζητήσουν ο Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης, που θα αναπτύξει τις θέσεις του στον άξονα «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060», ο Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ Παύλος Μπαλτάς που θα μιλήσει για τις «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα» και η Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις Φαίη Μακαντάση που θα εξετάσει την «εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος».

Από την Κοινοβουλευτική ομάδα επιλέχθηκε να τοποθετείθει η Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Κατερίνα Καζάνη και να ανοίξει το θέμα των απαντήσεων του ΠαΣοΚ για το δημογραφικό σε ένα διάλογο που θα συντονίσει η Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του κόμματος Έφη Μπέκου.

Όταν τελειώσει ο ανοιχτός διάλογος των καλεσμένων τότε θα ανέβει στη σκηνή ο Νίκος Ανδρουλάκης για να πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στα γενέθλια του κόμματος, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα με τη συμμετοχή της Χριστιάνας Γαλιάτσου.

Οι απουσίες

Ωστόσο, σε σχέση με την περσινή εκδήλωση που έγινε μεσούσης της εσωκομματικής κούρσας θα απουσιάζουν δύο πρόσωπα με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Ο ένας είναι ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργούς της χώρας Κώστας Σημίτης που απεβίωσε στις 5 Ιανουαρίου και ο άλλος θα είναι επίσης ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός και γιος του ιδρυτή του ΠαΣοΚ Γιώργος Παπανδρέου που θα επισκεφθεί το Πεκίνο, ύστερα από επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Το παρασκήνιο

Όλο το καλοκαίρι η ομάδα που έχει αναλάβει να τρέξει την εκδήλωση που θα έχει ως κεντρικό της θέμα την ερημοποίηση της υπαίθρου, την περιφερειακή ανάπτυξη και το δημογραφικό δούλεψε μεθοδικά σε προγραμματικό πλαίσιο για να είναι όλα έτοιμα. Άντλησε περιεχόμενο από το πρόγραμμα του ΠαΣοΚ, καθώς και από τις περιφερειακές συνδιασκέψεις που έγιναν σε οχτώ περιφέρειες της χώρας. Από εκεί προέκυψαν 130 μέτρα που συγκεντρώθηκαν, επεξεργάστηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε 44 προτάσεις που θα αναδειχθούν σήμερα από τον Νίκο Ανδρουλάκη και του συνεργάτες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα που θα προτείνει το ΠαΣοΚ στο πλαίσιο της καταπολέμησης και της ανάσχεσης του δημογραφικού προβλήματος είναι:

το επίδομα των 300 ευρώ σε κάθε οικογένεια μέχρι το παιδί να γίνει τριών ετών

Η δημιουργία ενός δημόσιο κέντρου εξωσωματικής υποστήριξης σε κάθε περιφέρεια, καθώς και

το πάγωμα γενετικού υλικού από την ηλικία των 20 ετών

Εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ στις πολύτεκνες οικογένειές

Παράλληλα αναμένεται να παρουσιαστούν και να εξειδικευθούν στοχευμένα φορολογικά μέτρα, αλλά και τρόποι που θα κάνουν τις συνθήκες εργασίας καλύτερες. Επίσης θα αναλυθεί το πως μπορούν να γίνουν οι υποδομές που στηρίζουν την οικογένεια πιο ποιοτικές