Στάσεις εργασίας κήρυξαν οι δάσκαλοι από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα που χτυπάει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, μέχρι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ οι στάσεις είναι μίας ώρας κάθε μερα στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Μάλιστα η ΔΟΕ έστειλε και δύο επιστολές, μία στην υπουργό Εργασίας και μία στον υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας να κανονιστεί συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα του επιδόματος ανεργίας των αναπληρωτών, της προπληρωμένης κάρτας και του προβλήματος της στέγασης των εκπαιδευτικών.

Η επιστολή στην υπουργό Εργασίας

Η επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών