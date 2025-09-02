Το οξύ πρόβλημα του δημογραφικού στη χώρα μας, το οποίο με την σειρά του οδηγεί σε κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων στην επικράτεια, αναδεικνύουν με δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, περισσότερα από 750 σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους για τη νέα σχολική χρονιά λόγω της δραματικής μείωσης των γεννήσεων, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές όχι μόνο σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά ακόμη και στην Αττική. Μάλιστα, τα σχολεία που κλείνουν αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 5% των μονάδων που λειτουργούν συνολικά στην Ελλάδα.

«Οι σχολικές αίθουσες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στα μαιευτήρια και τον αριθμό των γεννήσεων, οι οποίες, δυστυχώς, μειώνονται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας», δήλωσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, όπως αναφέρουν οι FT.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερους από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια — πτώση 19% από το 2018. «Η πτώση είναι πολύ γρήγορη και στην Ελλάδα ιδιαίτερα απότομη», τόνισε η Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως επισήμανε, σήμερα λιγότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.

Δεν πληρούν το ελάχιστο όριο μαθητών

Για τη φετινή χρονιά, αναστέλλεται η λειτουργία 766 από τα 14.857 σχολεία της χώρας, επειδή δεν πληρούν το νόμιμο ελάχιστο όριο των 15 μαθητών, με τα περισσότερα από αυτά να είναι δημοτικά.

Κάποιες σχολικές μονάδες μπορεί να επαναλειτουργήσουν αν αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών μέσα σε τρία χρόνια, ωστόσο οι περισσότερες δεν αναμένεται να ανοίξουν ξανά. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά κοντά στην Τουρκία και οι παραμεθόριες περιοχές, όπου τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά ακόμη και με μικρό αριθμό μαθητών.

Στην Ψέριμο των Δωδεκανήσων, το σχολείο θα ανοίξει για πρώτη φορά από το 2009 — για να φιλοξενήσει δύο παιδιά στο δημοτικό και τρία στο νηπιαγωγείο. «Κρατάμε τα σχολεία ανοιχτά με λιγότερους μαθητές απ’ όσους προβλέπει ο νόμος — μια δαπανηρή απόφαση, αλλά απαραίτητη», δήλωσε η Ζαχαράκη.

Πότε ξεκίνησε η πτώση

Η απότομη πτώση των γεννήσεων στην Ελλάδα ξεκίνησε με την κρίση χρέους της δεκαετίας του 2010. Από το 2011 και μετά, οι θάνατοι ξεπερνούν σταθερά τις γεννήσεις. Μεταξύ των απογραφών του 2001 και του 2021, ο αριθμός των γυναικών στις ηλικίες κύριας αναπαραγωγικής ικανότητας (20–40 ετών) μειώθηκε κατά 500.000 ή 31%.

Σε συνδυασμό με τη μαζική φυγή μορφωμένων Ελλήνων στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον στα χρόνια της κρίσης, το αποτέλεσμα ήταν η κατακόρυφη μείωση των ανθρώπων που μπορούν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Μέχρι το 2022, οι γεννήσεις κατά έτος είχαν πέσει κάτω από τις 80.000, ενώ το 2023 οι θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι. Οι Ελληνίδες αποκτούν πλέον το πρώτο τους παιδί σε μέση ηλικία άνω των 32 ετών. Ο δείκτης γονιμότητας έχει κατρακυλήσει στο 1,35 — ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη — ενώ οι γεννήσεις εκτός γάμου παραμένουν σπάνιες.

Οι αρμόδιοι αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις του κλεισίματος σχολείων, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, όπου ορισμένα παιδιά μπορεί να χρειάζεται να ταξιδεύουν έως και 80 χιλιόμετρα την ημέρα. Ωστόσο, οι δημογράφοι εκτιμούν ότι τα οικονομικά κίνητρα από μόνα τους δύσκολα θα αντιστρέψουν την τάση. «Κανένα παιδί δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση, όσο απομακρυσμένος κι αν είναι ο τόπος διαμονής του», δήλωσε η Ζαχαράκη.