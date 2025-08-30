Σταθερές θα παραμείνουν οι τιμές στα σχολικά είδη την φετινή χρονιά σχέση με το 2024. Η αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες μαθητές έχει ξεκινήσει καθώς τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου θα ηχήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία.

Oι γονείς θα κληθούν να προμηθευτούν την απαραίτητη σχολική τσάντα των παιδιών τους, αλλά και να αγοράσουν όλα όσα ζητηθούν από δασκάλους και καθηγητές για τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών (γραφική ύλη κλπ).

Πριν λίγες ημέρες ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας όπου τέθηκε επί τάπητος η ανάγκη συγκράτησης των τιμών στα σχολικά είδη για όλα τα απαραίτητα που προμηθεύονται οι οικογένειες για τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές τους, όπως τετράδια, στιλό, μολύβια, τσάντες κλπ

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τέτοια περίοδο οι αλυσίδες, κατόπιν πάλι προτροπής του υπουργού, είχαν προχωρήσει σε μειώσεις στα σχολικά έως και 15%. Αυτές τις τιμές που διαμορφώθηκαν και πέρυσι, ζήτησε να μην μεταβληθούν φέτος. Και όπου υπάρχουν περιθώρια μειώσεων αυτό να γίνει.

Οι τιμές στα σχολικά είδη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, σε σχέση με τις τιμές των σχολικών ειδών, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 είναι στα ίδια επίπεδα με το 2024, συγκεκριμένα καταγράφεται μικρή μείωση 0,70% μεσοσταθμικά στις σχετικές κατηγορίες.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, οι διακυμάνσεις στις επιμέρους υποκατηγορίες είναι πολύ μικρές με τη γραφική ύλη να παρουσιάζει μείωση και τα είδη μεταφοράς (τσάντες, κασετίνες) μικρή αύξηση.

Θεοδωρικάκος: «Κοινωνικό αίτημα να μην αυξηθούν οι τιμές»

Ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας σήμερα στον Real FM 97.8, υπογράμμισε ότι «αποτελεί κοινωνικό αίτημα να μην αυξηθούν οι τιμές, καθώς είναι κάτι που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και τα παιδιά μας. Έλαβα τη δέσμευση από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ που έχουν σοβαρό μερίδιο στην αγορά, το ίδιο ελπίζω να κάνουν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που ωθεί τις τιμές προς τα κάτω προς όφελος των καταναλωτών».

Το εύρος τιμών στην αγορά σχολικών ειδών, που απλώνεται σε χαρτοπωλεία, βιβλιοπωλεία, σούπερ μάρκετ και μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών, έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σύσσωμος ο κλάδος του λιανεμπορίου -περί τα 2.500 βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα, πολυκαταστήματα, αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών τεχνολογίας, σούπερ μάρκετ- ετοιμάζονται να διεκδικήσουν μερίδια αγοράς από μια συνολική πίτα που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ot.gr