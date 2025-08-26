Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, χιλιάδες μαθητές επιστρέφουν στις αίθουσες, ωστόσο το Υπουργείο Παιδείας φέρνει σημαντικές αλλαγές στο ωράριο αποχώρησης για τα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, για το σχολικό έτος 2025-26, το ωράριο αποχώρησης των μαθητών που παρακολουθούν το Ολοήμερο διαφοροποιείται ως εξής:

Οι μαθητές μπορούν να αποχωρούν στις 14:55, με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, στις 15:50, με το πέρας της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη ολόκληρου του προγράμματος.

Η επιλογή της ώρας γίνεται με δήλωση των γονέων/κηδεμόνων στην αρχή της χρονιάς, ενώ τονίζεται πως η συνεπής τήρηση της ώρας αποχώρησης είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Τα Νηπιαγωγεία και το νέο ωράριο

Αντίστοιχες αλλαγές έρχονται και στα Νηπιαγωγεία, με διαφοροποίηση ανάλογα με τον τύπο του ολοήμερου:

Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, η αποχώρηση ορίζεται στις 16:00.

Στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, η παραμονή παρατείνεται έως τις 17:30.

Σε αντίθεση με τα Δημοτικά, δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση των νηπίων και προνηπίων, καθώς τα παιδιά παραμένουν μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Τι να προσέξουν γονείς και εκπαιδευτικοί

Οι γονείς καλούνται να οργανώσουν εκ νέου την καθημερινότητά τους, καθώς το νέο σύστημα αποχώρησης απαιτεί ξεκάθαρη δέσμευση για το ωράριο.

Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να προσαρμοστούν σε διαφορετικά πλαίσια εποπτείας, με αρκετούς να εκφράζουν ήδη προβληματισμό για την επιπλέον επιβάρυνση χωρίς σαφή μέτρα στήριξης.

Το Υπουργείο επιμένει ότι το νέο ολοήμερο σχολείο ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία και προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη στις οικογένειες. Ωστόσο, δεν λείπουν οι ανησυχίες: για πολλούς, οι αλλαγές ισοδυναμούν με αιφνιδιασμό και ανατροπή στη ρουτίνα.