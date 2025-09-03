Νεκρή εντοπίστηκε μια 34χρονη γυναίκα στο διαμέρισμα της, στην οδό Σκρα, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, Ελληνίδα, γέννησε μόνη της και στη συνέχεια πέθανε. Δίπλα της βρέθηκε το βρέφος, δυστυχώς νεκρό και αυτό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από αστυνομικές πηγές, μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε και ο σύντροφός της από τη Γεωργία, ενώ βρέθηκε και ένα ψαλίδι, το οποίο φαίνεται να χρησιμοποίησε ο τελευταίος προκειμένου να κόψει τον ομφάλιο λώρο της άτυχης γυναίκας.

Ο σύντροφός της φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι γύρισε στο σπίτι και βρέθηκε μπροστά σε αυτό το σοκαριστικό θέαμα.

Μέσα στα διαμέρισμα βρίσκονταν και τα άλλα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας.

Ο χώρος αποκλείστηκε από την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος της 34χρονης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το τέλος της ιατροδικαστικής εξέτασης.

«Και τα άλλα παιδιά τα γέννησε στο σπίτι»

«Λυπήθηκα πολύ για την Ειρήνη, ήταν ένα πολύ αξιόλογο άτομο. Για μένα δεν έπρεπε να την αφήσουν που ήταν έγκυος στο σπίτι. Έπρεπε να έχει κάποιον δίπλα της. Καλό παράδεισο να έχει, λυπάμαι πολύ γιατί άφησε δύο παιδάκια στον δρόμο. Ο αδερφός της μου είπε ότι δεν είχε πρόβλημα υγείας, ότι ήταν λίγο κρυωμένη και ήταν στον μήνα της να γεννήσει. Ο σύζυγος δούλευε. Ο αδελφός της μου είπε ότι έκοψε τον ομφάλιο λώρο μόνη της. Ήταν καλός άνθρωπος, πολύ ευγενική. Και τα προηγούμενα παιδιά, έμαθα, στο σπίτι τα γέννησε» δήλωσε γειτόνισσα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στα Πατήσια.

Δείτε εικόνες από το σημείο: