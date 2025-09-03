Εξιχνιάστηκε μέσα σε λίγες ημέρες η εν ψυχρώ δολοφονία 47χρονου άνδρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον Άγιο Παντελεήμονα. Η υπόθεση συγκλόνισε με την αγριότητά της, καθώς ο δράστης πυροβόλησε το θύμα στο κεφάλι μέρα μεσημέρι, μπροστά σε περαστικούς.

Οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη ενός 27χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, εκτέλεσε τον 47χρονο λόγω προσωπικών διαφορών.

Ο δράστης, με μια κλεμμένη μηχανή, προσέγγισε τον 47χρονο και τον πυροβόλησε στη μέση του δρόμου. Από βιντεοληπτικό υλικό οι αρχές κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που ακολούθησε μετά το δολοφονικό χτύπημα.

Η μηχανή εντοπίστηκε μέσα σε τρεις ημέρες

Μάλιστα, 3 ημέρες μετά τη δολοφονία οι αστυνομικοί εντόπισαν στον Άλιμο, την μηχανή που είχε κλέψει ο δράστης από περιοχή της Καλλιθέας.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 27χρονος, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ακόμη ένας συνομήλικός του, με τον οποίο διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

Σε έρευνες που έγιναν την Τρίτη (2 Σεπτεμβρίου) σε 3 οικίες στην Αθήνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.430,8 γραμμάρια κοκαΐνης

642 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

34 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)

137 γραμμάρια άγνωστης χημικής ουσίας

2 ζυγαριές ακριβείας

μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης

μεταλλικό τσεκούρι

πυροβόλο όπλο με 11 φυσίγγια

2.700 ευρώ

ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη όμοιος με αυτόν που φορούσε ο δράστης.

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι είναι γνώριμοι των αρχών με βαρύ παρελθόν για ναρκωτικά, όπλα, σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία και απείθεια, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.