Επεισόδιο μεταξύ αστυνομικών και μεθυσμένων ιταλών τουριστών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 2/9 στα Ματογιάννια της Μυκόνου.

Για λίγα λεπτά τα χτυπήματα ήταν διαδοχικά, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τους νεαρούς που αντιστέκονταν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, αστυνομικός έπιασε από το λαιμό έναν από τους νεαρούς για να τον απωθήσει. Δευτερόλεπτα μετά καταγράφεται το κεφαλοκλείδωμα σε φίλο του και στη συνέχεια η προσπάθεια να ακινητοποιηθεί ακόμα ένας από την παρέα των θερμόαιμων τουριστών.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση οι υπάλληλοι προσπάθησαν να σηκώσουν τα τραπέζια, τις καρέκλες και τα διακοσμητικά που είχαν πέσει.

Λίγο αργότερα, οι ταραξίες φορώντας χειροπέδες πήραν το δρόμο για το Αστυνομικό Τμήμα του νησιού, χωρίς να προβάλλουν αντίσταση.

Βίντεο από το επεισόδιο στη Μύκονο:

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Ο Χρήστος Γιαννέλης, αυτόπτης μάρτυρας της συμπλοκής που τράβηξε το βίντεο, εξηγεί στο Live News τα όσα είδε να εκτυλίσσονται μπροστά τους.

Η ένταση όπως λέει «χτύπησε κόκκινο» και οι ζημιές ανάγκασαν τους υπεύθυνους του καταστήματος να ειδοποιήσουν την αστυνομία.

«Αργά το βράδυ συνέβη ένα περιστατικό, σε ένα μαγαζί, στο οποίο με το που περνούσαμε από εκεί άρχισαν δύο παρέες να εκσφενδονίζουν καρέκλες και τραπέζια η μια στην άλλη».

Οι νεαροί Ιταλοί τουρίστες άρχισαν να ξεφεύγουν σε ανύποπτο χρόνο. Αιτία όπως φαίνεται ήταν το αλκοόλ που είχαν καταναλώσει νωρίτερα. Οι υπεύθυνοι του φαστφουντάδικου προσπαθούσαν εκείνα τα δευτερόλεπτα να σώσουν ό,τι μπορούσαν έξω από το κατάστημα.

Το βίντεο κάνει από το πρωί το γύρο των social media και συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.