Σε εξέλιξη είναι το θρίλερ με τον θάνατο 22χρονου στον Άσσο Κορινθίας, τον οποίο εντόπισε νεκρό μέσα στο σπίτι τους η οικογένεια του τα ξημερώματα της Τρίτης 2/9.

Ο νεαρός άνδρας βρέθηκε μαχαιρωμένος στον λαιμό, μέσα σε μια λίμνη αίματος, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Οι περισσότεροι που τον γνώριζαν όμως, το αποκλείουν.

Ο νεαρός τελευταία είχε πιάσει δουλειά σε πιτσαρία και όσοι τον έζησαν τους τελευταίους μήνες, έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο που ποτέ δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα.

Ο 22χρονος είχε πάντα κοντά τους γονείς και τα δύο αδέρφια του, που προσπαθούσαν να τον στηρίξουν. Ποτέ, όπως λένε, δεν τους πέρασε από το μυαλό πως υπήρχε περίπτωση να κάνει κακό στον εαυτό του.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έρευνα, ο 22χρονος έφερε δύο τραύματα, αριστερά και δεξιά στο λαιμό. Όπως διαπιστώθηκε, το τραύμα που ήταν αριστερά ήταν πιο βαθύ και το άλλο ρηχό. Επίσης, εντοπίστηκαν επιπόλαιες εκδορές στην κοιλιά, στοιχεία που για πολλούς αποδυναμώνουν το σενάριο της αυτοκτονίας.

Ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

«Τα τραύματα στην κοιλιά μπορεί να είναι τραύματά δισταγμού. Για να ισχυροποιηθεί η υποψία της ανθρωποκτονίας θα πρέπει να υπάρχουν σημεία ακινητοποίησης ή να ναρκωθεί. Γι΄ αυτό πιστεύω πως ο ιατροδικαστής ορθώς περιμένει τα αποτελέσματα τον τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτό που μου ξινίζει είναι γιατί προσπάθησε με το αντίθετο χέρι να προκαλέσει τραύμα. Το βαθύ τραύμα συνήθως είναι το τελευταίο τραύμα. Τα πρώτα είναι δισταγμού και πιο επιπόλαια», είπε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Τα ερωτήματα

Είναι δυνατόν ο 22χρονος να δέχτηκε επίθεση που αποδείχθηκε δολοφονική μέσα στο σπίτι που έμενε, χωρίς οι δικοί του να αντιληφθούν το παραμικρό; Βγήκε κάποια στιγμή από το διαμέρισμα χωρίς να γίνει αντιληπτός;

Είχε λόγους να βάλει τέλος στη ζωή του; Γιατί ο αδερφός του εκφράζει φόβους για επίθεση από άτομα που γνώριζε το θύμα στο παρελθόν; Υπήρχαν ανοιχτοί λογαριασμοί του 22χρονου με κάποιους;

Ποια είναι η αλήθεια για τα δύο τραύματα στο λαιμό που τελικά του στοίχισαν τη ζωή;

«Βρέθηκε σπασμένο το κινητό του και κομμάτι μονωτικής ταινίας»

Το μαχαίρι φέρεται να έχει βρεθεί στο σαλόνι του σπιτιού, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε κάμερες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή για να διαπιστώσουν αν υπήρχε κάποια ύποπτη κίνηση, πριν ο 22χρονος βρεθεί αιμόφυρτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Καλλιακμάνη, στον χώρο βρέθηκε σπασμένο το κινητό του 22χρονου και ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας, το οποίο ενδέχεται να ήταν στο στόμα του και να έπεσε στη συνέχεια ή κάποιος να την έβγαλε.

Επιπλέον, από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να μπήκε στο σπίτι πρώτα ο 22χρονος και μετά από ώρα μπαίνει ο αδελφός του. Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, ο αδελφός του 22χρονου ήταν το άτομο που τον εντόπισε νεκρό και στη συνέχεια κάλεσε τον πατέρα του.