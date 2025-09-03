Ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος δίνει μάχη εδώ και τρεις μήνες διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τον πατέρα του η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50-50.

Η είδηση έγινε γνωστή πριν από λίγες ημέρες όταν ο ηθοποιός Ιωάννης Παπαζήσης, απηύθυνε δημόσια έκκληση για οικονομική ενίσχυση μέσω των social media, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της θεραπείας και της αποκατάστασής του.

«Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50. Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμά του, γιατί μας είπαν ότι ίσως του μείνουν κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι. Είναι μεγάλη η ζημιά. Το επεισόδιο έγινε πριν τρεις μήνες και είναι ακόμα πολύ σοβαρό. Θα αναγκαστώ να πουλήσω χωράφι, να δώσω τα πάντα για τον Στάθη» είπε στην εκπομπή Power Talk ο πατέρας του ηθοποιού.