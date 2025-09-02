Πέθανε ο διακεκριμένος Καναδός ηθοποιός Graham Greene σε ηλικία 73 ετών. Ο Καναδός ηθοποιός έγινε διεθνώς γνωστός όταν υποδύθηκε τον Ινδιάνο στην ταινία «Χορεύοντας με τους λύκους» («Dances With Wolves») με συμπρωταγωνιστή του τον Κέβιν Κόστνερ.
Ο Graham Greene στην ταινία αυτή είχε το ρόλο του Ινδιάνου «Kicking Bird».
Ο Greene, μέλος του Έθνους Oneida, διακρίθηκε το 1990 στη συγκεκριμένα ερμηνεία η οποία του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου. Η καριέρα του, όμως, δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς συμμετείχε σε μια σειρά από παραγωγές: από τα «Thunderheart» και «The Green Mile» μέχρι τα «Die Hard With A Vengeance», «Maverick», «The Twilight Saga: New Moon» και «Wind River».
Πριν γίνει ηθοποιός είχε ασχοληθεί με διάφορα άλλα επαγγέλματα, όπως σχεδιαστής, τεχνολόγος μηχανικός, εργάτης στη βιομηχανία χάλυβα, ακόμη και μέλος σε ροκ συγκρότημα. Στην προσωπική του ζωή, ο γάμος του με τη Χίλαρι Μπλάκμορ αποτέλεσε, όπως έλεγε, «την πιο ευτυχισμένη περίοδο» του βίου του.
Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε με θλίψη ο μάνατζέρ του, Gerry Jordan, διευκρινίζοντας ότι ο θάνατός του οφείλεται σε φυσικά αίτια. Ο θάνατός του θα αφήσει έντονο αποτύπωμα τόσο στον καναδικό όσο και στον παγκόσμιο κινηματογράφο.