Σε ηλικία 92 ετών πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας και ξενοδόχος Σπύρος Κοκοτός, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ελληνικού τουρισμού πολυτελείας και από τους ανθρώπους που έβαλαν την Κρήτη στον παγκόσμιο χάρτη της υψηλής φιλοξενίας.

Την είδηση έκανε γνωστή με συγκινητική ανάρτησή του ο γιος του, Φώτης Κοκοτός.

«Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα… Προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο που λέγαμε για το ταξίδι που θα κάναμε “με τις κοπέλες μας”, με το λατρεμένο σκαρί του, την “Ελιάνα”. Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος».

Από την Αρχιτεκτονική στον τουρισμό – Η πορεία του Σπύρου Κοκοτού

Ο Σπύρος Κοκοτός γεννήθηκε το 1933 στο Ηράκλειο. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από πολύ νωρίς ασχολήθηκε με μελέτες τουριστικών έργων.

Ως φοιτητής συμμετείχε στη μελετητική ομάδα που εργάστηκε για το ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα, ένα έργο που όπως είχε πει αργότερα «άνοιξε σε όλους μας μια μεγάλη πόρτα, στον φανταστικό κόσμο των μεγάλων πολυτελών ξενοδοχείων».

Η πρώτη του μεγάλη δουλειά ήρθε στη Ρόδο, με τη μελέτη για το ξενοδοχείο Rodos Bay, που αποτέλεσε την απαρχή μιας εντυπωσιακής πορείας. Μόνο στη Ρόδο υπέγραψε δέκα μελέτες ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ συνολικά σχεδίασε περισσότερα από 30 τουριστικά συγκροτήματα σε όλη την Ελλάδα.

Οραματιστής στην Ελούντα

Τη δεκαετία του ’70 πήρε τη μεγάλη απόφαση να περάσει από τη μελέτη στην επιχειρηματική δράση. Στην Ελούντα της Κρήτης δημιούργησε αρκετά ξενοδοχεία που έμελλε να αλλάξουν τα δεδομένα της ελληνικής φιλοξενίας, ανάμεσά τους τα Elounda Beach, Elounda Bay, Elounda Mare, Porto Elounda Mare και Elounda Akrotiri.

Με όραμα και πρωτοπορία, εισήγαγε έννοιες άγνωστες τότε στην Ελλάδα, όπως τα μπανγκαλόους πάνω στη θάλασσα, οι ιδιωτικές πισίνες και το πρώτο γήπεδο γκολφ της Κρήτης. «Κάθε νέο προϊόν έπρεπε να εμπεριέχει μια νέα σύγχρονη ιδέα», έλεγε ο ίδιος, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία που τον καθιέρωσε ως πρωτοπόρο.

Τα ξενοδοχεία του φιλοξένησαν προσωπικότητες από όλο τον κόσμο – πολιτικούς, ηγέτες, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες – προσφέροντας στην Κρήτη διεθνές κύρος και αναγνωρισιμότητα.

Παρουσία στα κοινά

Ο Σπύρος Κοκοτός δεν περιορίστηκε μόνο στον επιχειρηματικό του ρόλο. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΙΟΒΕ και ενεργό μέλος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.

Με τη δράση του συνέβαλε στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής που κατέστησε τη χώρα μας παγκόσμιο προορισμό.

Ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία

Πέρα από τις επιχειρήσεις και τις διακρίσεις, ο Σπύρος Κοκοτός ήταν γνωστός για την αγάπη του στη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα. Παντρεύτηκε την Ελιάνα Σωτήρχου και μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμενε δραστήριος, δημιουργικός και ακούραστος οραματιστής.

Η κληρονομιά του είναι ταυτισμένη με την Ελούντα και τον ελληνικό τουρισμό πολυτελείας, αφήνοντας πίσω του έργο που θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.