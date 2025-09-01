Πέθανε σε ηλικία 53 ετών η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη.

Η Κατερίνα Ζαχαράκη πέθανε μετά από δίμηνη νοσηλεία της σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης.

Ποια ήταν η Κατερίνα Ζαχαράκη

Η Κατερίνα Ζαχαράκη, κόρη του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Ζαχαράκη, υπήρξε δημοσιογράφος στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, ενώ τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Την είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου έκανε γνωστή ο συνάδελφός της, Χρήστος Νικολαΐδης.

«Αντίο γλυκειά Κατερίνα μας! Καλό ταξίδι στο φως! Το σύντομο πέρασμα σου από τον μάταιο τούτο κόσμο ήταν σαν το χαμόγελο σου! Ζεστό, ευεργετικό για τους γύρω σου, γεμάτο ενέργεια και καλοσύνη! Όπως και το πέρασμα σου από την Δημοσιογραφία! Ο Θεός να δίνει δύναμη στους δικούς σου, στην υπέροχη οικογένεια σου! Καλή ανάπαυση φιλαράκι μου!», έγραψε ο Χρήστος Νικολαΐδης.

Η ανάρτησή του