Το Ισραήλ επικράτησε του Βελγίου με 92-89 στην αναμέτρηση του Δ’ Ομίλου του Eurobasket στο Κατοβίτσε.

Οι Ισραηλινοί διατήρησαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως στο τέλος οι Βέλγοι αντέδρασαν, μειώνοντας τη διαφορά στους τρεις πόντους και βάζοντας πίεση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Κορυφαίος για το Ισραήλ ήταν ο Άβντιγια με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Σόρκιν πρόσθεσε 18 πόντους με 6/8 δίποντα. Σημαντική συμβολή είχε και ο Τομέρ Γκινάτ, που ολοκλήρωσε το ματς με «διπλό» (13 πόντους, 13 ριμπάουντ).

Έτσι το Ισραήλ είναι με την Πολωνία οι δύο μοναδικές ομάδες του τέταρτου ομίλου που εξασφαλίζουν την πρόκριση στους «16». Η ομάδα θα ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων απέναντι στη Σλοβενία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-23, 36-51, 54-71, 89-92

ΒΕΛΓΙΟ (Γκιέργκια): Λεκόμτ 15 (1/3 τρίποντα), Μουέμα 10 (2/3 τρίποντα), Βανγούιν 14 (11 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Σβαρτζ 14, Τούμπα, Μπακό 9 (8 ριμπάουντ), Βαν Βλιτ 3 (1), Βαν ντεν Έιντε 8, Μενς 4, Γκουίσε.

ΙΣΡΑΗΛ (Μπελ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 11 (3/5 τρίποντα), Σέγκεβ 2, Αβντίγια 22 (6/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Σόρκιν 18 (5 ριμπάουντ), Τιμόρ 2, Μαντάρ 10 (2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μένκο, Λεβί 6, Μπουργκ, Γκινάτ 13 (13 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ζούσμαν, Παλατίν 5 (1).