Πολύ σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Ρόκας Γιοκουμπάιτις στη διάρκεια του αγώνα της Λιθουανίας με τη Φινλανδία για το Eurobasket 2025.

Ο πρώτος σκόρερ, πασέρ και «κλέφτης» της Λιέτουβα υπέστη ολική ρήξη στον πρόσθιο χιαστό και στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου του κι όχι μόνο θα χάσει το υπόλοιπο του τουρνουά, αλλά και το πρώτο μισό της νέας σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου.

Η άτυχη στιγμή συνέβη μετά το πρώτο δίλεπτο της τέταρτης περιόδου της αναμέτρησης στο Τάμπερε. Τότε που είχε μια σύγκρουση με αντίπαλο και πάτησε άσχημα το πόδι του. Από το παρκέ εξήλθε κουτσαίνοντας και σφαδάζοντας από τον πόνο.

Η Λιθουανία έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, αλλά εφεξής η προσπάθεια διάκρισης θα γίνει αναγκαστικά χωρίς τον 24χρονο κορυφαίο παίκτη του ρόστερ της.

Το Eurobasket 2025 έχει τελειώσει πρόωρα και για τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς της Σερβίας.