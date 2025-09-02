Συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ των «16» στο Eurobasket. Μέχρι στιγμής την πρόκριση έχουν εξασφαλίσει οκτώ ομάδες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα.

Η Εθνική μας ομάδα είναι η μοναδική από τον όμιλό της που έχει εξασφαλίσει την πρόκριση μετά το 3/3 που έκανε. Αν σήμερα νικήσει τη Βοσνία θα κάνει ακόμα ένα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Πέρα από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη την παρουσία τους στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης έχουν εξασφαλίσει η Λετονία, η Σερβία, η Τουρκία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Στον πρώτο όμιλο η Εσθονία και η Πορτογαλία διεκδικούν το τελευταίο εισιτήριο, ενώ η Τσεχία έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλείεται μαθηματικά. Στους άλλους ομίλους τα πάντα είναι ανοικτά και πολλά θα ξεκαθαρίσουν απόψε.