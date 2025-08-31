Χωρίς τον Μπογκντάν Μπογκντάνοβιτς θα συνεχίσει η εθνική ομάδα της Σερβίας, την προσπάθεια για την κατάκτηση του Eurobasket 2025. Οι Σέρβοι είναι το λογικό φαβορί για το τρόπαιο, όμως θα στερηθούν τις υπηρεσίες του εξαιρετικού σουτέρ των ΛΑ Κλίπερς, ο οποίος στον αγώνα με την Πορτογαλία, τραυματίσθηκε στον οπίσθιο μηριαίο μυ.

Ο αρχηγός της εθνικής Σερβίας τραυματίσθηκε λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με τους Ιβηρες για τη 2η αγωνιστική των ομίλων και η μαγνητική τομογραφία, αποκάλυψε την σοβαρότητα του προβλήματος, που δεν επιτρέπει στον έμπειρο άσο να ενισχύσει τους «πλάβι».

Στα πρώτα δύο ματς της διοργάνωσης, ο Μπογκντάνοβιτς είχε μέσο ότο εννέα πόντους, 3,5 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Η ανακοίνωση για τον Μπογκντάνοβιτς

«Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Σερβίας, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, δεν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο που υπέστη στον αγώνα με την Πορτογαλία για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.

Ο Μπογκντάνοβιτς έχει διαγνωστεί με ρήξη οπίσθιου μηριαίου, η οποία θα τον εμποδίσει να αγωνιστεί στο υπόλοιπο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε συμφωνία με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, ο αρχηγός θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό.

Ο Στέφαν Γιόβιτς θα φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας εύχεται στον αρχηγό της ταχεία ανάρρωση».