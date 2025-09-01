Όχι ότι απειλήθηκε με ήττα από την Εσθονία στη Ρίγα, αλλά δεν έφτασε και στα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης της η Τουρκία. Έπαιξε όσο απαιτούσε η συνθήκη, έφερε απλώς εις πέρας την αποστολή της, φτάνοντας στις τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς του Eurobasket 2025 χάρη στο 84-64, και στόχευσε στη μάχη της πρωτιάς του Α’ ομίλου κόντρα στους Σέρβους, την προσεχή Τετάρτη (3/9, 21:15).

Με αυτό κατά νου ο κόουτς Αταμάν έβαζε κι έβγαζε τους Λάρκιν (7 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Οσμάν (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ), προφύλαξε όσο μπορούσε τον Σενγκούν (21 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), κι έδωσε πρωτοβουλίες σε παίκτες της δεύτερης γραμμής. Εκ του αποτελέσματος πάντως έμεινε ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά των περισσότερων, διότι κυκλοφόρησαν την μπάλα (18 ασίστ), υπέπεσαν σε πολύ λίγα λάθη (μόλις 6) κι έβαλαν την πλειονότητα των ελεύθερων σουτ που βρήκαν (10/24), διατηρώντας διαρκώς σε απόσταση μια αντίπαλο με εμφανώς λιγότερες λύσεις. Κι η Εσθονία, άλλωστε, τον αγώνα με την Πορτογαλία έχει κυκλώσει. Ο Κουλαμάε το χέρι του το ζέστανε (16 πόντοι, 4/7 τρίποντα) για τα καλά, βέβαια.

Βούτσεβιτς και Άλμαν ανέστησαν το Μαυροβούνιο

Νωρίς το μεσημέρι, μια τέταρτη σερί ήττα στον Β’ όμιλο, πόσο μάλλον από ανταγωνίστριά του, θα ήταν καταστροφική για το Μαυροβούνιο. Μέχρι το 36′ μάλιστα οι Βαλκάνιοι βίωναν έντονο τον κίνδυνο του πρόωρου αποκλεισμού από τη συνέχεια (77-73). Ώσπου η κατάσταση άλλαξε άρδην και το νικηφόρο 87-81 επί της Σουηδίας στο Τάμπερε τούς έφερε σε θέση ισχύος, δεδομένου πως την ερχόμενη Τετάρτη θα παίξουν με την αδύναμη Μεγάλη Βρετανία σε μια μάχη επιβίωσης.

Με τέτοιον Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι από 3/4 τρίποντα, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), το σύνολο του Μπόσκο Ράντοβιτς θα περάσει στα νοκ άουτ. Αυτό θα συμβεί ακόμη κι αν ο νατουραλιζέ Άλμαν δεν σκοράρει 10 κρίσιμούς πόντους στα τελευταία 5 λεπτά για τους Μαυροβούνιους, απαντώντας στους 28 του Πέλε Λάρσον των Χιτ που δεν είχαν αντίκρισμα. Οι Σκανδιναβοί ψάχνουν πλέον συνδυασμό αποτελεσμάτων για να συνεχίσουν στη διοργάνωση. Δύσκολα τα πράγματα έχοντας να παίξουν τώρα με τους Λιθουανούς. Την ευκαιρία τους την πέταξαν σήμερα.

Α’ όμιλος

Τα αποτελέσματα

Εσθονία – Τουρκία 64-84

Το πρόγραμμα

18:00 Πορτογαλία – Λετονία (Novasports Start)

21:15 Σερβία – Τσεχία (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Τουρκία 4-0 (+95)

Σερβία 3-0 (+49)

Εσθονία 1-3 (-42)

Λετονία 1-2 (-22)

Πορτογαλία 1-2 (-40)

Τσεχία 0-3 (-40)

Η επόμενη αγωνιστική (3 Σεπτεμβρίου)

14:45 Εσθονία – Πορτογαλία

18:00 Τσεχία – Λετονία

21:15 Τουρκία – Σερβία

Β’ όμιλος

Τα αποτελέσματα

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87

Το πρόγραμμα

18:00 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία (Novasports 4HD)

20:30 Φινλανδία – Λιθουανία (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία

Γερμανία 3-0 (+71)

Φινλανδία 3-0 (+53)

Λιθουανία 2-1 (+32)

Μαυροβούνιο 1-3 (-71)

Σουηδία 1-3 (-12)

Μεγάλη Βρετανία 0-3 (-73)

Η επόμενη αγωνιστική (3 Σεπτεμβρίου)