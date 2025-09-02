Με την πρόκριση στα νοκ άουτ εξασφαλισμένη ήδη η Εθνική ομάδα θέτει έναν δεύτερο στόχο για τη συνέχεια: την κατάκτηση της πρωτιάς στον Γ’ όμιλο. Ο σημερινός αγώνας με τη Βοσνία (2/9) έρχεται σε συνδυασμό με το βραδινό ντέρμπι της Ιταλίας με την Ισπανία και δημιουργεί συνθήκες επισφράγισης κορυφής.

Οι Βαλκάνιοι, με ρεκόρ 1-2, είναι μια ομάδα που σκοράρει σχεδόν 80 πόντους, μοιράζει 19 ασίστ (οι 6 από τον Άτιτς), κάνει 8 κλεψίματα και μαζεύει 13 επιθετικά ριμπάουντ ανά ματς, αλλά ελλείψει Μούσα στηρίζεται αποκλειστικά στον Γιουσούφ Νούρκιτς (16.3 πόντοι, 7.7 ριμπάουντ). Άρα αν η ελληνική φροντ λάιν τον βγάλει εκτός ματς, αυτομάτως θα αυξηθούν οι πιθανότητες άλλης μιας άνετης επικράτησης στη Λεμεσό.

Ακόμη πάντως κι αν η Εθνική ηττηθεί, θα της αρκεί μια νίκη επί της Ισπανίας την Πέμπτη για να τερματίσει πρώτη και να μάθει έκτοτε ποιον αντίπαλο θα βρει απέναντί της.

Ο σημερινός αγώνας είναι μεσημεριανός, όπως ο προηγούμενος κόντρα στη Γεωργία. Αρχίζει στις 15:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το ERT News όσο και το Novasports Start.

Το πρόγραμμα του Γ’ ομίλου στο Eurobasket

15:00 Ελλάδα – Βοσνία (ERT News, Novasports Start)

18:15 Κύπρος – Γεωργία (Novasports Start)

21:30 Ιταλία – Ισπανία (Novasports Start)

Η βαθμολογία