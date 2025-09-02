Με την πρόκριση στα νοκ άουτ εξασφαλισμένη ήδη η Εθνική ομάδα θέτει έναν δεύτερο στόχο για τη συνέχεια: την κατάκτηση της πρωτιάς στον Γ’ όμιλο. Ο σημερινός αγώνας με τη Βοσνία (2/9) έρχεται σε συνδυασμό με το βραδινό ντέρμπι της Ιταλίας με την Ισπανία και δημιουργεί συνθήκες επισφράγισης κορυφής.
Οι Βαλκάνιοι, με ρεκόρ 1-2, είναι μια ομάδα που σκοράρει σχεδόν 80 πόντους, μοιράζει 19 ασίστ (οι 6 από τον Άτιτς), κάνει 8 κλεψίματα και μαζεύει 13 επιθετικά ριμπάουντ ανά ματς, αλλά ελλείψει Μούσα στηρίζεται αποκλειστικά στον Γιουσούφ Νούρκιτς (16.3 πόντοι, 7.7 ριμπάουντ). Άρα αν η ελληνική φροντ λάιν τον βγάλει εκτός ματς, αυτομάτως θα αυξηθούν οι πιθανότητες άλλης μιας άνετης επικράτησης στη Λεμεσό.
Ακόμη πάντως κι αν η Εθνική ηττηθεί, θα της αρκεί μια νίκη επί της Ισπανίας την Πέμπτη για να τερματίσει πρώτη και να μάθει έκτοτε ποιον αντίπαλο θα βρει απέναντί της.
Ο σημερινός αγώνας είναι μεσημεριανός, όπως ο προηγούμενος κόντρα στη Γεωργία. Αρχίζει στις 15:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το ERT News όσο και το Novasports Start.
Το πρόγραμμα του Γ’ ομίλου στο Eurobasket
- 15:00 Ελλάδα – Βοσνία (ERT News, Novasports Start)
- 18:15 Κύπρος – Γεωργία (Novasports Start)
- 21:30 Ιταλία – Ισπανία (Novasports Start)
Η βαθμολογία
- Ελλάδα 3-0 (+77)
- Ισπανία 2-1 (+51)
- Ιταλία 2-1 (+24)
- Βοσνία 1-2 (-11)
- Γεωργία 1-2 (-43)
- Κύπρος 0-3 (-98)