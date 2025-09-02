Στο τέλος της σημερινής ημέρας (2/9) το τοπίο θα έχει εν πολλοίς ξεδιαλύνει. Εκτός κι αν, σ’ ένα ομολογουμένως αμφίρροπο Eurobasket 2025, όλα τα αποτελέσματα των αγώνων σε Γ’ και Δ’ όμιλο έχουν έρθει εντελώς ανάποδα.

Η Μεσόγειος φλέγεται

Σε κάθε περίπτωση μια γενική ιδέα θα έχει σχηματοποιηθεί. Φερ’ ειπείν, μια εκ των Ιταλίας ή Ισπανίας, που έχουν το μεταξύ τους ντέρμπι στο «Σπύρος Κυπριανού», θα έχει αποκτήσει το προβάδισμα που επιδιώκει για την κατάληψη της δεύτερης θέσης του γκρουπ πίσω από την Ελλάδα.

Η Εθνική αγωνίζεται ξανά νωρίς (15:00), ανοίγοντας την αυλαία του προγράμματος. Λογικά το εμπόδιο της Βοσνίας θα το υπερβεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Απέδειξε προσώρας ότι είναι η καλύτερη ομάδα στη Λεμεσό κι εκτός απροόπτου θα ανταμειφθεί με την πολυπόθητη πρωτιά που, θεωρητικά πάντα, προσφέρει πιο βολικά σταυρώματα στο υπόλοιπο του τουρνουά. Ένα σενάριο πάντως την θέλει να κοντράρεται με έπαθλο την κορυφή με την «φούρια ρόχα», αλλά κι αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι για να προετοιμαστεί για τα νοκ άουτ.

Με ήττα των Βόσνιων αποκτά αβαντάζ για τους 16 και η Γεωργία. Μόνο που οι μεταξύ τους λογαριασμοί θα λυθούν οριστικά και αμετάκλητα στο ματς της Πέμπτης. Είναι το παιχνίδι που ο Ντζίκιτς είχε κυκλώσει προτιμώντας να ξεκουράσει τους Μπιτάτζε, Σενγκέλια και Μαμουκελασβίλι κόντρα στην Ελλάδα.

Η Γαλλία τρέχει, το Ισραήλ έχει το πάνω χέρι

Στον όμιλο του Κατοβίτσε η κατάσταση είναι ακόμη πιο ρευστή. Πιθανότητες πρόκρισης διατηρεί ακόμη και η Ισλανδία. Απλώς θα πρέπει να βρει τρόπο να αποτρέψει ένα δεύτερο τριπλ νταμπλ του Λούκα Ντόντσιτς και να κερδίσει τους Σλοβένους. Ειδάλλως θα ετοιμάσει αναγκαστικά βαλίτσες για Ρέικιαβικ και η παρέα του Λούκα Μάτζικ θα παίξει «τελικό» με το Ισραήλ για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Ιδιαίτερης βαθμολογικής σημασίας συγκεντρώνει και το ματς των Γάλλων με τους Πολωνούς. Διότι οι «αμφιτρύωνες» του γκρουπ με 3/3 ως τώρα έχουν κλειδώσει την παρουσία τους στην επόμενη φάση, αλλά όχι και την πρωτιά. Αν χάσουν, θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία, υπό την προϋπόθεση πως το ανταγωνιστικό Ισραήλ (που κέρδισε τη Γαλλία) θα έχει καταβάλει νωρίτερα την αντίσταση του Βελγίου. Σε περίπτωση όμως που οι «λέοντες» βρουν τρόπο να πετύχουν κάποια έκπληξη και διπλασιάσουν τις νίκες τους στο Eurobasket, τότε όλα θα παραμείνουν ανοικτά.

Το πρόγραμμα της 7ης ημέρας

Γ’ όμιλος

15:00 Ελλάδα – Βοσνία (ERT News, Novasports Start)

18:15 Κύπρος – Γεωργία (Novasports Start)

21:30 Ιταλία – Ισπανία (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Ελλάδα 3-0 (+77)

Ισπανία 2-1 (+51)

Ιταλία 2-1 (+24)

Βοσνία 1-2 (-11)

Γεωργία 1-2 (-43)

Κύπρος 0-3 (-98)

Δ’ όμιλος

15:00 Βέλγιο – Ισραήλ (Novasports 4HD)

18:00 Ισλανδία – Σλοβενία (Novasports 4HD)

21:30 Γαλλία – Πολωνία (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία