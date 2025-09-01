5 το πρωί: Εβδομάδα ΔΕΘ – Αστυνομική επιχείρηση μαμούθ στην Κρήτη – Τρίτη νίκη για την Εθνική στο Eurobasket
Αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ με το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κυμαίνεται στο επίπεδα του 1,5 δισ. ευρώ - Επτασφράγιστο μυστικό το μέτρο «έκπληξη».
1
Στις 6/9 η πρεμιέρα της ΔΕΘ
- Κλειδώνει το πακέτο της ΔΕΘ: Στις κυβερνητικές συσκέψεις αυτής της εβδομάδας θα οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου ελαφρύνσεων και ενισχύσεων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Η ομιλία του πρωθυπουργού θα γίνει το Σάββατο 6/9 στο Βελλίδειο και η συνέντευξη Τύπου την Κυριακή 7/9.
- Τι θα περιλαμβάνει: Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με έμφαση στα εισοδήματα από 20.000-40.000 ευρώ που θα φέρουν ελαφρύνσεις και στις χαμηλότερες κατηγορίες – Αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά – Παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση των μη μισθωτών – Κατάργηση του υπολοίπου της προσωπικής διαφοράς για 600.000 συνταξιούχους προ του 2016 προκειμένου να λαμβάνουν τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις – Ενίσχυση των ενστόλων – Παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση
- Το μέτρο έκπληξη: Επτασφράγιστο μυστικό κρατούν στην κυβέρνηση το μέτρο-έκπληξη που θα αναστρέψει την πτωτική δημοσκοπική πορεία της κυβερνητικής παράταξης. Το πολιτικό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη θα περιστρέφεται γύρω από το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση προέβαλε, εν είδη «σκιάχτρου» και την πολιτική κρίση στη Γαλλία. Σύμφωνα με τον ίδιο η Ελλάδα είναι στον αντίποδα αυτής της κατάστασης που βιώνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
2
Εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη
- Πάνω από 48 οι συλλήψεις: Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη με περισσότερες από 48 συλλήψεις. Τα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις. Οι δράστες έκαναν και «ιερές» μπίζνες καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι εκμεταλλεύονταν και εκτάσεις της Εκκλησίας.
- Ποιοι εμπλέκονται: Αρχηγοί της οργάνωσης είναι δύο αδέλφια, ο ένας εκ των οποίων διατηρεί ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar σε τουριστικό θέρετρο των Χανίων. Μέλη της οργάνωσης είναι επίσης ένας αστυνομικός και τέσσερις στρατιωτικοί, που φέρονται να έκαναν λαθρεμπόριο καυσίμων από τις μονάδες τους.
- Πώς τους βρήκε η ΕΛ.ΑΣ: Η τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι αστυνομικού το 2024 οδήγησε στο ξήλωμα της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς η Αστυνομία θεωρούσε ότι την είχαν τοποθετήσει άτομα που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών. Έτσι άρχισαν οι παρακολουθήσεις που κατέληξαν στο «ξήλωμα» της οργάνωσης.
3
Τα κενά «νάρκες» για την ειρήνη στην Ουκρανία
- Το ζήτημα του Ντονμπάς: Η εγκατάλειψη του Ντονμπάς θα αποτελούσε σοβαρή διπλωματική ήττα για την Ουκρανία, καθώς η περιοχή έχει μεγάλη βιομηχανική και στρατηγική σημασία. Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν όλο το Λουχάνσκ και το μεγαλύτερο μέρος του Ντονέτσκ, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από πιθανές συμφωνίες, όπως η ανταλλαγή του Ντονμπάς με αποχώρηση από Ζαπορίζια και Χερσώνα, τροφοδοτεί την παράταση του πολέμου.
- Οι εγγυήσεις ασφαλείας: Ασαφείς οι εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές ώστε να αποτρέπουν τη Ρωσία, αλλά χωρίς να προκαλούν σύγκρουση με τη Δύση. Η Ουάσιγκτον απέκλεισε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής δύναμης που θα παρέχει αεράμυνα. Ο Στάρμερ προτείνει προστασία ουκρανικών εδαφών με αντικατάσταση και εκπαίδευση δυνάμεων, ο Μακρόν υπογραμμίζει ότι η Ρωσία δεν έχει λόγο στον καθορισμό του μεγέθους τους. Τα σχέδια απαιτούν τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις κάτι που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο για τον σημερινό ευρωπαϊκό στρατιωτικό συσχετισμό.
- Ο παράγων χρόνος: Η Ρωσία επιδιώκει στρατιωτικά κέρδη γύρω από το Ποκρόφσκ, αλλά οι μεγάλες απώλειες και η οικονομική επιβράδυνση την ωθούν σε διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες με την Ουκρανία συνεχίζονται χωρίς καθορισμένη ημερομηνία, ενώ το Κίεβο αναμένει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση. Η Ρωσία ζητά πλήρη ατζέντα πριν δεχτεί διάλογο σε υψηλό επίπεδο.
4
Το 3/3 της Εθνικής και η δράση της Super League
- Πέταξε στους 16 με Greek Freak: Χάρη σε νέα επιβλητική εμφάνιση στη Λεμεσό και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σταματά στους 27 πόντους η Εθνική ομάδα επιβλήθηκε 94-53 της Γεωργίας και μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025. Η θέση της στον Γ’ όμιλο θα κριθεί στα παιχνίδια που ακολουθούν με αντίπαλο τη Βοσνία αύριο και με την Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη.
- Τιμωρήθηκε από έναν πρώην: Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έπεσε στην παγίδα του Λεβαδειακού και στην επιστροφή του στη Λεωφόρο έμεινε στο 1-1 για τη 2η αγωνιστική της Super League. Το «τριφύλλι» προηγήθηκε πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, αλλά ο Σλοβένος Βέρμπιτς πλήγωσε την πρώην ομάδα του με εξαιρετική ενέργεια στο 86′, με αποτέλεσμα το κοινό να αποδοκιμάσει στο φινάλε του αγώνα.
- Ίδιο σκορ για τους «Δικέφαλους»: Εντός έδρας νίκες με 1-0 πέτυχαν χθες τόσο η ΑΕΚ όσο και ο ΠΑΟΚ. Από τη μία ο Πιερό και από την άλλη ο Πέλκας έδωσαν τις λύσεις απέναντι σε Αστέρα Τρίπολης και Ατρόμητο αντίστοιχα και έτσι οι ομάδες του Νίκολιτς και του Λουτσέσκου έπιασαν ξανά τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας με δύο νίκες στις πρώτες δύο αγωνιστικές.
5
Φεστιβάλ Βενετίας με πολιτική αύρα
- Οι διαμαρτυρίες: Οι καραμπινιέροι στα σημεία ελέγχου ασφαλείας που γίνονται στις εισόδους στον χώρο του Φεστιβάλ, ρωτούσαν τους ανθρώπους που επρόκειτο να μπουν αν μεταφέρουν φυλλάδια υπέρ της Παλαιστίνης! Ο λόγος ήταν η προγραμματισμένη διαμαρτυρία για την Παλαιστίνη που γινόταν μπροστά στην Σάλα Γκράντε και το Καζινό.
- Πάει για Όσκαρ ο Τζουντ Λο; Ο Τζουντ Λο μεταμορφώνεται σε Βλαντίμιρ Πούτιν στην ταινία «Ο μάγος του Κρεμλίνου». Χωρίς να μιμείται, μαγνητίζει, παίζοντας έναν άνθρωπο αποφασισμένο να εκπληρώσει τους στόχους του. Αν και νωρίς για προβλέψεις η ερμηνεία του πιθανόν να τον οδηγήσει για τρίτη φορά στα Όσκαρ.
- Ενθουσίασε ο Φρανκεστάιν του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Ο Όσκαρ Άιζακ υποδύεται τον ήρωα του τίτλου, έναν ευφυή και εντελώς παρανοϊκό επιστήμονα που θέλει να δώσει τέλος στον θάνατο. Δίπλα του ο Τζέικομπ Ελόρντι, πλάθει μια πολύ συμπαθητική εκδοχή του πλάσματος το οποίο κατασκευάζει ο πρώτος, ξαναδίνοντας ζωή σε έναν νεκρό εγκληματία. Ο Τόρο αρνήθηκε ότι ο Φρανκενσταιν του είναι μια αλληγορία για την αιχμαλωσία του ανθρώπου στην φυλακή της Τεχνητής Νοημοσύνης.
