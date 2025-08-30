Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πολύ για ένα ημίχρονο κόντρα στον βελτιωμένο Βόλο, χρειάστηκε τον Τζολάκη, αλλά ανέβασε στροφές στο δεύτερο και τελικά απέδρασε με τη δύναμη… του τακουνιού! Ο σπουδαίος Τσικίνιο έβαλε ένα γκολ (77′) και έδωσε μία ασίστ στον Ρέτσο (86′) με την πίσω πλευρά του παπουτσιού.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2/2 και έδωσαν τη χαρά στους φίλους τους που έκαναν… Καραϊσκάκη το Πανθεσσαλικό, ενώ από την άλλη ο Βόλος έμεινε στο μηδέν, χάνοντας μάλιστα αμφότερα τα παιχνίδια με το ίδιο σκορ.

Ντεμπούτο από τον πάγκο έκαναν οι Στρεφέτσα, Καμπελά για Γιαζίτσι.

Το ματς

Η πρώτη στιγμή ήρθε στο 4′, με τον Τσικίνιο να κατεβάζει από ψηλά τη μπάλα, να κοντρολάρει και να κάνει ένα σουτ μέσα από την περιοχή, το οποίο όμως δεν τρόμαξε ιδιαίτερα τον Σιαμπάνη.

Στο 9′, μία απίστευτη έμπνευση του Χουάνπι ανάγκασε τον Τζολάκη σε μία μεγάλη επέμβαση, αφού εκτέλεσε από πολύ μακριά, χωρίς κοντρόλ και ψηλοκρεμαστά. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής ήταν υπεύθυνος και για την επόμενη ευκαιρία, πέντε λεπτά αργότερα, όταν έβγαλε σε καλή θέση τον Χάμουλιτς με κάθετη. Ο τελευταίος δεν κατάφερε να εκτελέσει σταθερά.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έβρισκαν ποιοτικές τελικές, όμως πάτησαν τρεις φορές πολύ επικίνδυνα την περιοχή. Στο 23′, μια συρτή σέντρα του Μαρτίνς στο δεύτερο δοκάρι έγινε πολύ επικίνδυνη, όμως ο Πνευμονίδης δεν πρόλαβε.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας, ο Ολυμπιακός έχασε την πιο… κανονική ευκαιρία του ημιώρου. Ο Τσικίνιο έστρωσε τέλεια από τα δεξιά στον Πνευμονίδη και εκείνος εκτέλεσε. Δε διάλεξε γωνία και έτσι ο Σιαμπάνης είχε την ευκαιρία για μια μεγάλη επέμβαση, την οποία και έκανε.

Μετά το μισάωρο, ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε από τους Μαρτίνς και Πνευμονίδη να αλλάξουν πλευρά, ενώ αργότερα επέστρεψαν στις αρχικές τους θέσεις.

Ο Βόλος ήταν καλός και ήθελε να δημιουργήσει. Στο 45′ έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν ο Ορτέγκα έκανε λάθος στο μαρκάρισμά του και ο Μύγας βγήκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι. Πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Τζολάκης αντέδρασε άριστα και στο ημίχρονο δεν υπήρχε σκορ.

Μεντιλίμπαρ και Φεράντο δεν προχώρησαν σε κάποια αλλαγή στην ανάπαυλα, αν και ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε πολλά παράπονα.

Στο 48ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έδειξαν πως ήθελαν να μπουν πιο δυνατά. Ο Μαρτίνς σέντραρε, ο Τσικίνιο δε μπόρεσε να εκτελέσει και η μπάλα πήγε στον Πνευμονίδη, που κοντρόλαρε, «μέτρησε» και σούταρε στην εστία, αλλά πάνω στον Σιαμπάνη.

Δύο λεπτά αργότερα, μια φανταστική πάσα του Πνευμονίδη έβγαλε σε πολύ καλή θέση τον Ελ Καμπί, όμως ξανά ο Σιαμπάνης ήταν εκεί.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε σχέση με την ομάδα του πρώτου μέρους και στο 54′ ο Τζολάκης έβγαλε μια τρομερή μπαλιά για τον Ελ Καμπί, ο οποίος πέρασε από πάνω τον Σιαμπάνη και έστειλε τη μπάλα μέσα στην άδεια εστία. Ο επόπτης, όμως, σήκωσε το σημαιάκι, καθώς ο Μαροκινός ήταν οφσάιντ.

Στο 56′, οι Πειραιώτες αναπτύχθηκαν όμορφα, ο Νασιμέντο πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή και σούταρε δυνατά χαμηλά, κερδίζοντας κόρνερ.

Οι πρώτες αλλαγές έγιναν στο 65′, με τον Στρεφέτσα να κάνει ντεμπόυτο αντί του Πνευμονίδη και τον Εσε να περνά αντί του Γκαρθία.

Το μαγικό τακούνι

Ελάχιστοι τόσο ποιοτικοί όσο ο Τσικίνιο: Ο Στρεφέτσα σέντραρε χαμηλά, ο επικός Πορτογάλος έκανε ένα φανταστικό τακουνάκι εν κινήσει και σκόραρε για το 0-1 στο 77′, με τον Σιαμπάνη να μην… καταλαβαίνει τι έγινε.

Με τη σέντρα, ο Γιαζίτσι αντικατέστησε τον Μαρτίνς, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε πέσει τραυματίας.

Και σα να… είχε κάτι ακόμα να αποδείξει, ο «μάγος» Τσικίνιο ήθελε και μία ασίστ. Πως; Με τον ίδιο τρόπο. Τακούνι, Ρέτσος, γκολ και 0-2 στο 86′!

Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών, ο Τζόκα εκμεταλλεύτηκε τη γκάφα του Πιρόλα, έμεινε σχεδόν μόνος με τον Τζολάκη και σούταρε, όμως ο απίστευτος Ελληνας πορτιέρε έκανε μια αδιανόητη επέμβαση με το ένστικτο.

