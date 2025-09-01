Ο,τι είχαν στο μυαλό τους οι προπονητές για το ματς, άλλαξε λίγο πριν από τη συμπλήρωση του 1ου λεπτού. Ο Παναθηναϊκός μπήκε από τα αποδυτήρια με γκολ, με το τακουνάκι του Τζούρισιτς μετά το σουτ του Καλάμπρια και έκανε πιο εύκολο το έργο του.

Θεωρητικά πάντα, αφού οι «πράσινοι» απώλεσαν πολλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, είχαν δύο δοκάρια, στο 15ο λεπτό με τον Τσέριν και στο 23ο λεπτό με τον Τουμπά και έπαιζαν με τη φωτιά απέναντι σε μία ομάδα που μετά το αρχικό σοκ του γρήγορου 1-0 άρχισε να ξεμυτίζει κι έχασε μεγάλη ευκαιρία δευτερόλεπτα πριν από την ανάπαυλα με τον Όζμπολτ ο οποίος έκανε την προβολή στο ύψος της μικρής περιοχής, αλλά δεν βρήκε την μπάλα για να τη σπρώξει στα δίχτυα με εξουδετερωμένο τον Λαφόν.

Επειδή αναφέραμε τον Λαφόν, ο Γάλλος γκολκίπερ ήταν μία εκ των αλλαγών του Βιτόρια στην ενδεκάδα σε σχέση με τη ρεβάνς απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, όπως και ο Καλάμπρια, ο οποίος αποθεωνόταν σε κάθε του ενέργεια.

Στο δεύτερο μέρος το τέμπο του αγώνα ήταν σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με το πρώτο, με τον Παναθηναϊκό να μη βρίσκει εύκολα τους χώρους και τον Λεβαδειακό να προσπαθεί να παίξει γρήγορα για να βρει ανοργάνωτη την άμυνα των γηπεδούχων.

Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου με το «εύθραυστο» 1-0 να παραμένει προσπάθησαν να γίνουν πιο απειλητικοί, με τον Έλληνα τεχνικό να φρεσκάρει την επίθεση θέλοντας να βρει τις λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο 73′ ο Λεβαδειακός απείλησε πρώτη φορά με τον Γκούμα να χάνει ευκαιρία με σουτ από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή. Στο 82′ ήρθε η δεύτερη ευκαιρία του Λεβαδειακού με πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Βέρμπιτς, ο οποίος είδε την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Οσον αφορά στον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια έβλεπε την ομάδα του να χάνει την κατοχή και το μυαλό, έριξε στο ματς Ρενάτο Σάντσες, Ζαρούρι και Μπρέγκου μπας και δει προκοπή, αλλά οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να βάζουν δύσκολα.

Στο 86′ ο Λεβαδειακός τιμώρησε τον Παναθηναϊκό για την κακή του εικόνα και στην τρίτη του ευκαιρία βρήκε το γκολ που σόκαρε τη Λεωφόρο. Και μάλιστα από έναν πρώην πράσινο! Ο Γκούμας έδωσε στον Βέρμπιτς και εκείνος από πλάγια θέση εκτέλεσε τον Λαφόντ από δύσκολη γωνία, κάνοντας το 1-1 για το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κάνει ό,τι δεν έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο χρόνος ήταν αντίπαλος και η γκέλα δεν αποφεύχθηκε. Με το… καλημέρα στο πρωτάθλημα η ομάδα του Ρουί Βιτόρια πέταξε δύο βαθμούς στη Λεωφόρο, με τον κόσμο να γιουχάρει απογοητευμένος από το αποτέλεσμα.

