Το 3/3 έκανε η Εθνική ομάδα μπάσκετ στην τελική φάση του Eurobasket μετά τη νίκη της κόντρα στη Γεωργία. Η γαλανόλευκη εξασφάλισε έτσι την παρουσία της στις «16» της διοργάνωσης.

Με βάση τη λογική η Εθνική θα παίξει για την πρωτιά την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Ισπανία. Βέβαια, θα πρέπει να περιμένουμε και την έκβαση του αγώνα των Ιβήρων με την Ιταλία. Αν η Εθνική μας καταφέρει να εξασφαλίσει την πρωτιά τότε θα ανοίξει ο δρόμος της για να πάει μακριά στη διοργάνωση.

Πέρα από την γαλανόλευκη την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης έχουν εξασφαλίσει ακόμα τέσσερις ομάδες. Από τον πρώτο όμιλο η Σερβία και η Τουρκία και από τον δεύτερο η Φινλανδία και η Σερβία.