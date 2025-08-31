Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2024, όταν άγνωστοι είχαν τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό σε σπίτι αστυνομικού στην Κρήτη. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία κατέληξε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών στο νησί.

Περισσότερες από 48 συλλήψεις

Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (31 Αυγούστου 2025) βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε Χανιά και Ρέθυμνο, με στόχο την αποδόμηση και εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, εμπρησμούς ενώ εντοπίστηκαν και όπλα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί περισσότερα από 48 άτομα ανάμεσα τους και γνωστοί επιχειρηματίες του νησιού. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, πιστόλια και πολεμικά τυφέκια.

Συνελήφθησαν στρατιωτικοί και αστυνομικοί

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο και δύο στρατιωτικοί, από το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία, γεγονός που δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται και οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε ανακοινώσεις με περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση και τη δομή της οργάνωσης.