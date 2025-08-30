Διασωληνωμένος μετά από εγκεφαλικό είναι εδώ και αρκετό καιρό ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, που έγινε ευρύτερα γνωστός ως καφετζής στην πετυχημένη σειρά «Σασμός».

Σε ανάρτηση που έκανε ο ηθοποιός Γιάννης Παπαζήσης απευθύνει έκκληση για στήριξη του ηθοποιού στη μάχη που δίνει.

«Εδώ και μερικούς μήνες ο φίλος, συνάδελφος και συνεργάτης Στάθης Μαντζώρος δίνει μία δύσκολη μάχη. Βρίσκεται διασωληνωμένος – μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό. Τώρα ήρθε η ώρα όλοι μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την αποκατάστασή του», έγραψε ο Παπαζήσης, υπογραμμίζοντας πως ο ηθοποιός είναι «σπουδαίος φίλος, συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών» έγραψε.