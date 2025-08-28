Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, μια 19χρονη στα Καμίνια, καθώς κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη, 26 Αυγούστου, η 19χρονη είχε αναλάβει να προσέχει τα δυο ανήλικα αδέρφια της, ένα 17χρονο κορίτσι και ένα 5χρονο αγόρι, καθώς η μητέρα τους είχε μεταβεί εκτός Αθηνών για επαγγελματικούς λόγους.

Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης η 19χρονη άφησε τον 5χρονο υπό την επίβλεψη της 17χρονης αδελφής τους, η οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε και εκείνη το σπίτι, με αποτέλεσμα το αγόρι να μείνει εντελώς μόνο του.

Στη συνέχεια το 5χρονο βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού όπου εντοπίστηκε από περαστικούς να κλαίει, οι οποίοι και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι και απομάκρυναν με ασφάλεια το αγόρι.

Η 19χρονη θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή Πειραιά, ενώ τα δύο ανήλικα αδέλφια βρίσκονται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί και η μητέρα για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό.

Τι είπαν οι γείτονες που είδαν τον 5χρονο

Μια γυναίκα από τη γειτονία περνούσε κάτω από την πολυκατοικία επί της οδού Σπάρτης όταν άκουσε τον 5χρονο να κλαίει ζητώντας βοήθεια από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Μόλις σήκωσε το βλέμμα της είδε τον 5χρονο δίπλα από τα κάγκελα και σε κατάσταση σοκ να φωνάζει «είμαι μόνος μου, δεν είναι κανείς εδώ».

«Ερχόμουν από μπροστά για να πάω στο Περιβολάκι. Και βλέπω το παιδί που φώναζε από πάνω. «Είμαι μόνος μου, είμαι κλειδωμένος, δεν είναι η μαμά μου εδώ, δεν είναι κανείς εδώ, είμαι μόνος μου”. Ήταν ολόγυμνος, τσίτσιδος, και ήταν σε έξαλλη κατάσταση γιατί πετούσε αντικείμενα. Πετούσε το μαξιλάρι του σκύλου, πέταγε μαξιλάρια, μας έρχονταν στο κεφάλι. Βλέπαμε ότι χρονοτριβούσε η όλη διαδικασία και πήρα το 100. Το παιδάκι έλεγε ότι η μαμά του λείπει, ότι δεν είναι εδώ. Καλαμάτα μας έλεγε. Και ο μπαμπάς του σε ένα άλλο μέρος» αναφέρει η κάτοικος της περιοχής.