Αστυνομικός, μητέρα 3 παιδιών, σκαρφαλώνει στους ώμους συναδέλφου της και προσπαθεί να φτάσει στο μπαλκόνι διαμερίσματος στα Καμίνια του Πειραιά, όπου βρίσκεται ολομόναχο ένα πεντάχρονο παιδί.

Στα πλάνα αποτυπώνονται οι στιγμές αγωνίας που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 26/8, όταν κάτοικοι της περιοχής είδαν το ανήλικο αγόρι ολομόναχο στο μπαλκόνι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε και ξεκίνησε η επιχείρηση.

Έλειπαν οι γονείς

Όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας, το παιδί τις τελευταίες μέρες έμενε με τη μεγάλη αδερφή του, καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών.

Η 19χρονη αδερφή του παιδιού βγήκε από το σπίτι και καθυστέρησε να επιστρέψει. Το πεντάχρονο αγόρι παρέμεινε μόνο για μία και πλέον ώρα, όταν κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι.

Για καλή τύχη του παιδιού, ορισμένοι από τους γείτονες δεν παρέμειναν απαθείς.

Οι αστυνομικοί πάτησαν αρχικά στο περβάζι που υπήρχε κάτω από το μπαλκόνι και χωρίς να χάσουν χρόνο πέρασαν στο επόμενο και πιο δύσκολο στάδιο της επιχείρησης.

Η αστυνομικός κρατιέται από έναν σωλήνα στον εξωτερικό τοίχο της πολυκατοικίας και πατάει στους ώμους συναδέλφου της που την κρατάει. Πιάνεται από τα κάγκελα του μπαλκονιού και καταφέρνει να φτάσει στο παιδί και να το βάλει και πάλι μέσα στο διαμέρισμα.

👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

🙏 Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση! pic.twitter.com/e7BCvqoCzW — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 27, 2025

Η 19χρονη αδερφή του πεντάχρονου παιδιού φέρεται να είχε πάει σε ραντεβού. Πήρε την απόφαση να κλειδώσει στο σπίτι το μικρό αδερφάκι της, που φοβισμένο από κάποια στιγμή και μετά έψαχνε για βοήθεια.

Η νεαρή αστυνομικός που απέδειξε τον επαγγελματισμό και την ευαισθησία της, δεν έχει σταματήσει να δέχεται συγχαρητήρια για τα όσα έκανε. Η ίδια κρατάει χαμηλούς τόνους και τονίζει πως απλά έκανε τη δουλειά της.

Τι είπε η 19χρονη αδελφή του

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του είπα πως θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να του πάρω δύο τρία πράγματα που είχε ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά το κλείδωσα λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά. Δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε αρχικά η αδερφή του 5χρονου.

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17, ανήλικη. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά» συμπλήρωσε.

Η αποκάλυψη για την οικογένεια

Όπως αποκαλύπτει η 19χρονη στο Live News, στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν μείνει στο νοσοκομείο Παίδων ύστερα από εισαγγελική εντολή.

«(Μας είχαν αφήσει) εμένα με την αδερφή μου την μεγάλη και την μικρή, όχι τον μικρό. Αυτό έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό, μας είχανε πάρει στο Παίδων. Ήταν νομίζω τρεις μήνες. Ήταν με εισαγγελική εντολή», είπε.