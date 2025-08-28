Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που έκανε διαρρήξεις σε σπίτια σε όλη τη χώρα έβαλε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου. Δύο άνδρες, 28 και 31 ετών, συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο έπειτα από καταδίωξη από αστυνομικούς, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 6 συνεργοί τους.

Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν οι 2 κατηγορούμενοι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν σπίτι στις Ερυθρές. Εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και προσπάθησαν να διαφύγουν, χρησιμοποιώντας μάλιστα έναν πυροσβεστήρα για να τους εμποδίσουν, τον οποίο εκτόξευσαν προς το περιπολικό, αλλά λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Πώς δρούσαν οι διαρρήκτες

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, η σπείρα είχε συσταθεί από τον Ιανουάριο και δρούσε οργανωμένα, χρησιμοποιώντας νοικιασμένα αυτοκίνητα και διαρρηκτικά εργαλεία. Εντόπιζαν τα σπίτια που ήθελαν να χτυπήσουν, παραβίαζαν εισόδους και μπαλκονόπορτες, και αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα έμπαιναν ενώ οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα, ενώ συνήθως έκαναν περισσότερες από μία διαρρήξεις την ίδια μέρα.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι είχαν διαπράξει τουλάχιστον 15 κλοπές σε Αττική, Αρκαδία, Κορινθία, Αργολίδα και Κατερίνη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν ρούχα που χρησιμοποιούσαν στις διαρρήξεις, διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και 4 κυνηγετικά φυσίγγια.

Οι κατηγορίες

Οι 2 άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο 31χρονος είχε ήδη σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για παρόμοιες υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών της οργάνωσης.