Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο Αγρίνιο, μετά από υπαίθριο πάρτι σε χωριό του Βάλτου. Στο πάρτι μία 15χρονη κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και κατέληξε στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Οι συλληφθέντες φέρονται να διοργάνωσαν το πάρτι και κατηγορούνται για παραβάσεις ειδικών ποινικών διατάξεων για την προστασία ανηλίκων.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.