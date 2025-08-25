Δύο άνδρες, ηλικίας 42 και 33 ετών, συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής στις 24 και 25 Αυγούστου, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες και εξακρίβωσαν ότι οι δύο κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης.

Ο 33χρονος εντοπίστηκε κοντά σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, έχοντας στην κατοχή του 3 συσκευασίες με 152 γραμμάρια κοκαΐνης, που μετέφερε για λογαριασμό του 42χρονου συνεργού του.

Μια ημέρα μετά οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι του 42χρονου και του πέρασαν χειροπέδες. Σε ειδικό χώρο βρέθηκαν 3 ακόμη μικρές συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους 1,1 γραμμαρίου. Στην κατοχή του κατασχέθηκε επίσης ένα πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγιο.

Τα ευρήματα

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 153,1 γραμμάρια κοκαΐνης, 245 ευρώ, πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγιο, καταγραφικό σύστημα και 3 κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.