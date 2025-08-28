Κατά του Αλέξη Τσίπρα καταφέρθηκε σε συνέντευξή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στη Le Monde. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επισήμανε ότι ο κ. Τσίπρας βλέπει την πολιτική «σαν business» και ότι του «λείπουν τα φράγκα».

Αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό τον αποκάλεσε «ο τύπος που παραμένει στη Βουλή χωρίς να προσφέρει κανένα έργο» και στη συνέχεια έκανε απολογισμό της κυβερνητικής θητείας του.

«Δεν έχει εμφανιστεί στη Βουλή τα τελευταία δύο χρόνια και δύο μήνες, δεν έχει κάνει καμία ομιλία, αλλά εισπράττει κανονικά την αποζημίωση. Κάνει ζωάρα και φαίνεται ότι δεν του φτάνουν ούτε αυτά. Όταν λέει ότι του λείπει η πολιτική, εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας, τα οποία αγάπησε τόσο πολύ» είπε στο OPEN. Μάλιστα αναφερόμενη στο κόμμα που μπορεί να φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα λέγεται «Το λαγούμι».

Και συνέχισε: «Είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας βλέπει την πολιτική σαν business, αυτή τη στιγμή του λείπουν κάποια χρήματα. Είναι πάρα πολύ βαρύ ότι αυτός ο τύπος παραμένει στη Βουλή ενώ δεν προσφέρει κανένα έργο».

Κωνσταντοπούλου: «Ο κ. Τσίπρας θα αντιμετωπίσει τα πεπραγμένα του»

Μιλώντας για όσα έγιναν επί κυβέρνησης Τσίπρα η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε ένα μικρό απολογισμό, τονίζοντας ότι ο ίδιος αντιμετωπίζει την πολιτική «ως πεδίο προσωπικής και οικονομικής εκμετάλλευσης».

«Γνωρίζει πολύ καλά πως θα έχει να αντιμετωπίσει τα πεπραγμένα του, την παραβίαση του δημοψηφίσματος, το τρίτο μνημόνιο που έφερε και επέβαλε, το κυνήγι μαγισσών που έκανε σε όποιον διαφώνησε, την άγρια καταστολή επιφύλαξε σε όποιον διαμαρτυρήθηκε, όλα αυτά που έκανε. Ότι έκαψε και οδήγησε στον θάνατο 104 ανθρώπους στο Μάτι και την κακοπαιγμένη παράσταση που έπαιξε μετά» πρόσθεσε.

«Είναι τρομακτικό να είναι διακοσμητικό στοιχείο, ανύπαρκτο ένας πρώην πρωθυπουργός. Δεν έχει πάρει μία φορά τον λόγο για τα Τέμπη» ανέφερε

Κωνσταντοπούλου: Ο κ. Μητσοτάκης θα προσφύγει στις κάλπες

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκτίμησε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές.

«Πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα διαλύσει τη Βουλή και θα προσφύγει στις κάλπες για να «αποφύγει τον διασυρμό. Έχει φτάσει σε οριακό σημείο αυτή η καθεστωτική λειτουργία, που βασίζεται στην αδρανοποίηση κάθε ελεγκτικού μηχανισμού, θα έρθει τσουνάμι αποκαλύψεων» είπε.

«Δεν πάει ούτε τουαλέτα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να το ξέρει ο Μητσοτάκης και δεν πάει ούτε μέχρι το περιστύλιο της Βουλής αν δεν πάρει την άδεια του Μητσοτάκη» πρόσθεσε σε άλλο σημείο.