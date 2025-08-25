Η επίθεση που εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών στα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον Αλέξη Τσίπρα δεν έμεινε αναπάντητη. ΠαΣοΚ, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός τοποθετήθηκαν προκαλώντας έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης με φόντο την ΔΕΘ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή όσα δήλωσε στην πρόσφατη συνέντευξή του στη «Le Monde». Λίγη ώρα αργότερα ο πρώην πρωθυπουργός έσπευσε να απαντήσει με ανάρτησή του.

Σε αυτή χρησιμοποίησε αποσπάσματα από τη συνέντευξή του. «Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο.

Η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία… και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032.

Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.

Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό» αναφέρουν τα αποσπάσματα που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κόντρα ΠαΣοΚ – Μαρινάκη

Η επίθεση που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης κατά του ΠαΣοΚ δεν έμεινε αναπάντητη από την Χαριλάου Τρικούπη. «Έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικούς απατεώνες», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε σχόλιο του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Άραγε πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κατέληξε να τον εφαρμόζει πιο πιστά και με περισσότερο ζήλο ακόμη και από τους εμπνευστές του; Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που δεσμευόταν ότι θα μείωνε τους φόρους στη μεσαία τάξη, αλλά υπερφορολόγησε τους αυτοαπασχολούμενους;», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ.

Και συνεχίζει στο ίδιο πλαίσιο: «Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που επαγγελόταν τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, αλλά τελικά αφενός το διόγκωσε και αφετέρου κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας με αποτέλεσμα το ρεκόρ μαζικών πλειστηριασμών; Πώς θα χαρακτήριζε όσους διαφήμιζαν την περήφανη εξωτερική πολιτική και κατέστησαν με την αδράνεια τους τη χώρα ουραγό των εξελίξεων;».

«Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται. Αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους», αναφέρει.

«Φθηνή αντιπολίτευση από το ΠαΣοΚ»

Για πολιτική εξαπάτηση κατηγορεί η κυβέρνηση το ΠαΣοΚ σύμφωνα με σχόλιο κυβερνητικών πηγών. Επίσης από την κυβέρνηση ζητούν την απόσυρση της ανακοίνωσης του τομέα Οικονομικών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θέτουν, όπως λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, αμείλικτα ερωτήματα για την αντιπολιτευτική τακτική του ΠαΣοΚ.

Συγκεκριμένα κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τα εξής: «Όσο κι αν συνεχίζουν στο ΠαΣοΚ την προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης, με επίκεντρο την οικονομία, δεν θα αποφύγουν τη βάσανο της αλήθειας.

Μετά τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠαΣοΚ, τα αναπάντητα ερωτήματα αυξάνονται και είναι αμείλικτα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

– Θα αποσύρει ο Τομέας Οικονομικών του ΠαΣοΚ τη σημερινή ανακοίνωση με την οποία προσπάθησε να εξαπατήσει τους πολίτες παραθέτοντας την αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, όπου ήδη συνυπολογίζεται ο πληθωρισμός, και συγκρίνοντας την ξανά με τον πληθωρισμό με σκοπό να εμφανίσει παραποιημένη εικόνα για την ελληνική οικονομία;

– Θα απαντήσει το ΠαΣοΚ από πού θα χρηματοδοτήσει τα μέτρα που εξαγγέλλει, όταν μόνο η υπόσχεση για 13ο μισθό στο δημόσιο απαιτεί 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος;

– Έχουν καταλάβει στο ΠαΣοΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών εσόδων και φόρων και κυρίως έχουν αντιληφθεί ότι μπορούν να αυξάνονται τα έσοδα με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές;

– Είναι δυνατόν από τη μία πλευρά να καταγγέλλουν την κυβέρνηση για την αύξηση των εσόδων, που προέρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από την άλλη να ζητούν πρόσθετες παροχές για τους πολίτες;

– Θα μας πουν, επιτέλους, έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν από το 2019 έχουμε μειώσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους;

Το ΠαΣοΚ επιλέγει την οδό της «φτηνής» αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας όμως το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκθέτουν την ανεπάρκεια τους σε ζητήματα σοβαρά, όπου οι πολίτες απαιτούν ειλικρίνεια και υπευθυνότητα».

ΠαΣοΚ: «Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη»

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ενοχλείται σφόδρα γιατί το ΠαΣοΚ αποκαλύπτει συνεχώς μία και μόνο αλήθεια: η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής», αναφέρει το ΠαΣοΚ σε σχόλιο του σχετικά με τη διαρροή των κυβερνητικών πηγών.

«Έτσι φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα από έμμεσους φόρους, με αυτόν τον τρόπο το πραγματικό εισόδημα των πολιτών κυμάνθηκε σε στάσιμα επίπεδα, έτσι επιταχύνθηκε η μείωση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ, ενώ το χρέος σε απόλυτα μεγέθη βαίνει αυξανόμενο», προσθέτει το ΠαΣοΚ που σχολιάζει καταληκτικά ότι «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».

ΣΥΡΙΖΑ: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης»

Με μία σκληρή ανακοίνωση απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για την κυβέρνηση ΣΥΙΡΖΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης».

Ακολούθως υποστηρίζει: «Την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Δύο λαϊκές παροιμίες ταιριάζουν σε αυτή την περίσταση:

1. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης

2 Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι».

«Το να επικαλείται “τοξικότητα” και “χυδαιότητα” ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το λιγότερο ύβρις»

Κυβερνητικές πηγές αντέδρασαν στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, και σχολίασαν τα εξής: «Από πότε η αλήθεια είναι “τοξική” ή “χυδαία”, ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς; Σε κάθε περίπτωση, το να επικαλείται “τοξικότητα” και “χυδαιότητα” ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων “τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν”, των απειλών “θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη” και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις».

Αντίστροφη μέτρηση ενόψει ΔΕΘ

Μετά τα.. μπάνια του λαού το πολιτικό θερμόμετρο επέστρεψε για τα καλά στα ύψη. Η αντίστροφη μέτρηση ενόψει της ΔΕΘ αναμένεται να ανεβάσει και άλλο τους τόνους τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής.

Υπενθυμίζουμε ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί και εκείνος στη Θεσσαλονίκη. Ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι ομιλητής στο The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit το οποίο θα προηγηθεί της καθιερωμένης ομιλίας και συνέντευξης Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.