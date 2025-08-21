Ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε μία εκ βαθέων συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα « Le Monde», στην οποία αναφέρθηκε στο πολύκροτο δημοψήφισμα του 2015, τα μέτρα λιτότητας που επέβαλε στη χώρα, αλλά και την έξοδο από τα μνημόνια. Ο ίδιος κατήγγειλε την αύξηση των ανισοτήτων υπό τη σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ σχολίασε και την απουσία του από την ενεργό πολιτική απατώντας στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να επιστρέφει με νέο κόμμα.

Το δημοψήφισμα και η προσπάθεια για καλύτερο αποτέλεσμα

Με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει την «αλήθεια» του για την κρίσιμη περίοδο της οικονομικής κρίσης. Αναφερόμενος στο δημοψήφισμα του 2015, τόνισε πως στόχος του ήταν να επιτύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον ελληνικό λαό. «Ήταν ένας τρόπος, μέσω μιας μορφής δραματοποίησης, να επιτύχω παραχωρήσεις από τους πιστωτές. Και το πετύχαμε εν μέρει», είπε, σημειώνοντας πως η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία τον Αύγουστο του 2018.

Αιτίες της κρίσης και κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα οδηγήθηκε στην κρίση λόγω τριών βασικών παραγόντων: «δυσλειτουργικό παραγωγικό μοντέλο, γενικευμένη διαφθορά και πελατειακό κράτος». Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που προσέφερε το τέλος της χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας. Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η τρέχουσα οικονομική ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία και επισήμανε τη «γενικευμένη διαφθορά», αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αποχώρηση από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ερώτηση για την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε πως δεν πρόταξε το προσωπικό του συμφέρον. «Έπρεπε να δοθεί μια ώθηση, αρχής γενομένης από μία αλλαγή στην ηγεσία», ανέφερε, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η εξέλιξη των γεγονότων «δεν φαίνεται να ανταποκρίθηκε» στις προσδοκίες του.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Mου λείπει η επαφή με τους ψηφοφόρους»

Χωρίς να αποκαλύψει αν σκοπεύει να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική σκηνή, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε πως προς το παρόν επικεντρώνεται στη συγγραφή του βιβλίου του. «Ποτέ δεν διψούσα για εξουσία», είπε, προσθέτοντας όμως ότι του λείπει η «ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».

Ολόκληρη η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα

– Η Ελλάδα οδηγήθηκε στην κρίση για τρεις βασικούς λόγους: δυσλειτουργικό παραγωγικό μοντέλο, γενικευμένη διαφθορά και πελατειακό κράτος. Η κρίση αυτή ήταν μια σύγχρονη Οδύσσεια για τον ελληνικό λαό. Όπως η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά από ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι, η έξοδος από τα διεθνή οικονομικά προγράμματα το 2018 σηματοδοτεί την είσοδο της Ελλάδας σε μια νέα εποχή. Ωστόσο, η συντηρητική κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που προσέφερε το τέλος της χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας.

-Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό.

-Ηρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015.

Είναι αλήθεια ότι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν όλοι στις διαπραγματεύσεις, δεν μίλησα για αυτή τη δραματική περίοδο για την Ελλάδα, αν και ήμουν ο κύριος πρωταγωνιστής. Γι’ αυτό και γράφω ένα βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του έτους.

-Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο .

-Ας θυμηθούμε ότι το 2015 καταφέραμε να αναδιαρθρώσουμε το χρέος και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032. Αυτό δεν θα ισχύει πλέον μετά και, για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει να αποπληρώνει το χρέος της, θα χρειαστεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Με το παρόν παραγωγικό μοντέλο, θα είναι δύσκολο.

-Παρά την πολύ ισχυρή πίεση των πιστωτών, η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό την συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.

-Το πρόγραμμα που εφάρμοσα μεταξύ 2015 και 2019 οδήγησε σε δημοσιονομικές περικοπές και φόρους ύψους 8,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι 44 δισεκατομμυρίων για τα δύο προηγούμενα. Το 84 % του βάρους της λιτότητας επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων διεθνών οικονομικών προγραμμάτων.

– Η νεοφιλελεύθερη δεξιά του κ. Μητσοτάκη ή του κ. Bayrou θέλει να προστατεύσει τις ελίτ με κάθε κόστος. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες διαφορές με την Αριστερά, η οποία, αντιθέτως, ενδιαφέρεται για την ευημερία των πολλών, των πιο αδύναμων και της μεσαίας τάξης.

– Όταν ανέλαβα την ηγεσία της κυβέρνησης, τα δύο πρώτα προγράμματα ενίσχυσης είχαν αποτύχει να διορθώσουν την κατάσταση. Η συντηρητική κυβέρνηση μας είχε αφήσει ένα χρέος που αντιπροσώπευε το 180% του ΑΕΠ, και άδεια ταμεία.

– Με αυτό το δημοψήφισμα, ήθελα να επιτύχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον ελληνικό λαό. Ήταν ένας τρόπος, μέσω μιας μορφής δραματοποίησης, να επιτύχω παραχωρήσεις από τους πιστωτές. Και το πετύχαμε εν μέρει, η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία.

-Χάρη σε αυτό που οι πολιτικοί μου αντίπαλοι αποκαλούν «κωλότουμπα», η Ελλάδα είναι σήμερα μια κανονική χώρα που δεν βρίσκεται πλέον υπό διεθνή εποπτεία και δεν αφήνει τους υπαλλήλους του ΔΝΤ να της υπαγορεύουν τις πολιτικές της. Είμαι λοιπόν περήφανος που έκανα αυτή την επιλογή.

-Ποτέ δεν διψούσα για εξουσία. Αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους.