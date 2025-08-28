5 το πρωί: Σε «πολιορκία» η Μονή Σινά – Στον «αέρα» η κυβέρνηση Μπαϊρού – Πρεμιέρα για την Εθνική στο Eurobasket
Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να εκφράζει φόβους για την ασφάλεια του, μετά από επίθεση που δέχθηκε -όπως καταγγέλει- από πραξικοπηματίες μοναχούς
1
Νέα επεισόδια στη Μονή Σινά
- Νέα ένταση: Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στη Μονή Σινά όταν ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός έφθασε, όπως αναφέρει, στο μοναστήρι και βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με τους μοναχούς που πριν από λίγες εβδομάδες είχαν κινηθεί εναντίον του. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατάφερε με τη συνδρομή των Βεδουίνων να τους απομακρύνει εκ νέου. «Η Μονή επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα» ανέφερε σε ανακοίνωση του.
- Η έκκληση Δαμιανού: «Κινδυνεύει η ζωή μου. Παρακαλώ την ελληνική και την αιγυπτιακή κυβέρνηση να με προστατεύσει», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός. Σε νέα του δήλωση, ευχαρίστησε «την ελληνική κυβέρνηση για το συγκινητικό ενδιαφέρον της, καθώς και τους χιλιάδες Έλληνες και πιστούς».
- Τι λένε οι μοναχοί: Οι μοναχοί, που σύμφωνα με τον Ηγούμενο είναι «πραξικοπηματίες», δίνουν την δική τους εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, οι συνεργάτες του ηγουμένου έσπασαν πόρτες κελιών και ανάγκασαν τους μοναχούς να βγουν έξω, ενώ καταγγέλλουν ότι όλα όσα συνέβησαν έχουν καταγραφεί σε βίντεο.
2
Λίγο πριν το χάος η Γαλλία
- Πρωτοβουλία Μπαϊρού με στήριξη Μακρόν: Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, ξεκινά διαβουλεύσεις με τις ηγεσίες των κομμάτων για τον προϋπολογισμό περικοπών ύψους 44 δισ. ευρώ, έχοντας την «πλήρη στήριξη» του Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης.
- Αντιδράσεις από αντιπολίτευση και συμπολίτευση: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης απορρίπτουν τις πρωτοβουλίες Μπαϊρού, με τους Σοσιαλιστές και τον Εθνικό Συναγερμό να δηλώνουν ανοιχτά ότι δεν θα τον στηρίξουν, ενώ ακόμα και Ρεπουμπλικάνοι που στηρίζουν την κυβέρνηση εκφράζουν έντονη δυσφορία.
- Δίλημμα «χάος ή υπευθυνότητα»: Ο Μπαϊρού επιμένει να πιέσει τα κόμματα να συνεργαστούν για την υπερψήφιση του προϋπολογισμού, προβάλλοντας το δίλημμα «χάος ή υπευθυνότητα», το οποίο μοιάζει με πολιτικό εκβιασμό, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραχωρήσεων για να εξασφαλίσει στήριξη.
3
Οι δασμοί Τραμπ «ξεπαγώνουν» τις σχέσεις Ινδίας-Κίνας
- Στην Κίνα ο Μόντι: Στην Κίνα θα ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής που φιλοξενεί ο κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ. Η επίσκεψη έρχεται μετά την επιβολή τιμωρητικών δασμών 50% από τον Τραμπ στις εισαγωγές από την Ινδία.
- Το εφιαλτικό σενάριο για Τραμπ: Αυτή η εξέλιξη απειλεί να ακυρώσει τις πολυετείς προσπάθειες των ΗΠΑ για ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών με την Ινδία, με στόχο την αντιμετώπιση μιας όλο και πιο δυναμικής Κίνας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Ωστόσο, οι δασμοί του Τραμπ φαίνεται πως μπαίνουν εμπόδιο σε αυτό το εγχείρημα.
- Οι σχέσεις Ινδίας-Κίνας: Η πορεία των σχέσεων των δύο χωρών έχει εξελιχθεί από μια μετα-αποικιακή αδελφοσύνη στη σύγχρονη στρατηγική αντιπαλότητα. Οι συνομιλίες μεταξύ Μόντι και Σι θα γίνουν την ώρα που τα στρατεύματα των δύο χωρών είναι ανεπτυγμένα στα αμφισβητούμενα σύνορά τους. Την περασμένη εβδομάδα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε 10 σημεία συναίνεσης για το συνοριακό τους ζήτημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συμφωνία.
4
Σήμερα στο Φεστιβάλ Βενετίας
- Το ρεκόρ του Λάνθιμου: Ο Γιώργος Λάνθιμος για τέταρτη φορά στην καριέρα του, παρουσιάζει ταινία στην κινηματογραφική Μοστρα, γράφει ο απεσταλμένος του Βήματος, Γιάννης Ζουμπουλάκης. Τι θα είναι η «Βουγονία» που προκάλεσε τόσο θόρυβο για τα γυρίσματα που δεν έγιναν στην Ακρόπολη; Σήμερα θα ξέρουμε.
- Για πρώτη φορά: Η Τζούλια Ρόμπερτς θα περπατήσει το κόκκινο χαλί της Salla Grande. Απόψε η παγκόσμια πρεμιέρα της τελευταίας ταινίας της αμερικανίδας ηθοποιού, σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο («Queer», «Να με φωνάζεις με το όνομά σου»).
- Επιστρέφει στο Λίντο: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, επίσης στη Μόστρα, ένα φεστιβάλ το οποίο έχει τιμήσει πολλές φορές με την παρουσία του. Ο αμερικανός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην τελευταία ταινία του Νόα Μπάουμπαχ «Jay Κelly» όπου παίζει έναν… αμερικανό ηθοποιό.
5
Γεμάτη αθλητική βραδιά
- Πρεμιέρα για την Εθνική: Το βράδυ της Πέμπτης η Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών μπαίνει στη μάχη του Eurobasket. Η αντιπροσωπευτική ομάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία (21.30, ERT News, Novasports Start) στη Λεμεσό και θέλει να πάρει τη νίκη η οποία θα της ανοίξει το δρόμο για τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.
- Η ώρα του Ολυμπιακού: Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Champions League στο Μόντε Κάρλο και οι ερυθρόλευκοι θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη League Phase της διοργάνωσης. Τη διαδικασία, η οποία θα αρχίσει στις 19.00 μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τη συχνότητα του MEGA News.
- Στη μάχη της πρόκρισης: Τριπλή εκπροσώπηση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα έχει το βράδυ της Πέμπτης το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στις 20.00 ο Παναθηναϊκός με όπλο το 2-1 του πρώτου αγώνα αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Σάμσουνσπορ με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Το ίδιο θέλει να πετύχει και ο ΠΑΟΚ (20.30), ο οποίος καλείται να ανατρέψει στην Τούμπα το 1-0 του πρώτου αγώνα με την Ριέκα. Η βραδιά ολοκληρώνεται με το ματς της ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ (21.00) στη Νέα Φιλαδέλφεια με το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης να αφήνει ανοικτή την πρόκριση στη League Phase του Conference League.
