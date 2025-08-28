Γνωστές έγιναν οι 36 ομάδες που θα αγωνιστούν στη League Phase του Champions League. Ανάμεσα τους θα βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και θα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της χώρας μας.

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αναμετρηθούν με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, παίζοντας με τη μία ομάδα εντός και με την άλλη εκτός.

Συνολικά κάθε ομάδα στη League Phase θα παίξει οκτώ αγώνες, τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός, ενώ κάθε ομάδα μπορεί να κληρωθεί με δύο το πολύ ομάδες από κάθε χώρα. Η 1η αγωνιστική έχει οριστεί να διεξαχθεί στο τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ η 8η και τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Η κλήρωση του ενιαίου ομίλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα γίνει στις 19:00 ώρα Ελλάδας στο Μονακό. Tο MEGA NEWS από τις 18:55 θα δείχνει εικόνα από το Μόντε Κάρλο.

Tα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Champions League:

1ο γκρουπ δυναμικότητας: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ δυναμικότητας: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Μπριζ

3ο γκρουπ δυναμικότητας: Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ

4ο γκρουπ δυναμικότητας: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος

Oι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase